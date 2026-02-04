Рейтинг@Mail.ru
09:09 04.02.2026
Анджелина Джоли приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов
Анджелина Джоли приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов
Актриса и режиссёр Анджелина Джоли приглашала осуждённого за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна на премьерные показы своих фильмов как минимум дважды - в РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:09:00+03:00
2026-02-04T09:09:00+03:00
Анджелина Джоли приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Актриса и режиссёр Анджелина Джоли приглашала осуждённого за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна на премьерные показы своих фильмов как минимум дважды - в 2014 и 2017 годах, и в обоих случаях Эпштейн подтверждал своё участие, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы по его делу.
В ноябре 2014 года Эпштейну было направлено приглашение на закрытый показ и ужин по случаю выхода фильма "Несломленный", режиссёром которого выступала Джоли. В ответном письме прямо указывалось, что Эпштейн "точно будет на этом показе" и придёт с двумя гостями.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
08:00
Аналогичное подтверждение содержится и в переписке за сентябрь 2017 года, связанной с премьерным показом фильма "Сначала они убили моего отца" - ещё одной режиссёрской работы Джоли. В одном из писем говорится, что Эпштейн "будет на этом показе".
При этом в открытых источниках отсутствуют фотографии Эпштейна с красных дорожек или официальных фотосессий, связанных с этими премьерами.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последнего транша общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Украина и мировые звезды: что нашли в опубликованных файлах Эпштейна
2 февраля, 12:31
 
В миреСШАДжеффри Эпштейн
 
 
