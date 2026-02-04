https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072095396.html
Анджелина Джоли приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов
Анджелина Джоли приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов - РИА Новости, 04.02.2026
Анджелина Джоли приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов
Актриса и режиссёр Анджелина Джоли приглашала осуждённого за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна на премьерные показы своих фильмов как минимум дважды - в РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T09:09:00+03:00
2026-02-04T09:09:00+03:00
2026-02-04T09:09:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155273/64/1552736491_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_058bc1e2cce3bc0b306a473273dcdad4.jpg
https://ria.ru/20260204/epshteyn-2072053268.html
https://ria.ru/20260202/epshteyn-2071683386.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155273/64/1552736491_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_8ca64d4e4021bb28bbe2aa2fbe31e63c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джеффри эпштейн
В мире, США, Джеффри Эпштейн
Анджелина Джоли приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов
Анджелина Джоли дважды приглашала Эпштейна на премьеры своих фильмов
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Актриса и режиссёр Анджелина Джоли приглашала осуждённого за секс-торговлю финансиста Джеффри Эпштейна на премьерные показы своих фильмов как минимум дважды - в 2014 и 2017 годах, и в обоих случаях Эпштейн подтверждал своё участие, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные материалы
по его делу.
В ноябре 2014 года Эпштейну
было направлено приглашение на закрытый показ и ужин по случаю выхода фильма "Несломленный", режиссёром которого выступала Джоли. В ответном письме прямо указывалось, что Эпштейн "точно будет на этом показе" и придёт с двумя гостями.
Аналогичное подтверждение содержится и в переписке за сентябрь 2017 года, связанной с премьерным показом фильма "Сначала они убили моего отца" - ещё одной режиссёрской работы Джоли. В одном из писем говорится, что Эпштейн "будет на этом показе".
При этом в открытых источниках отсутствуют фотографии Эпштейна с красных дорожек или официальных фотосессий, связанных с этими премьерами.
Заместитель генерального прокурора США
Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последнего транша общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.