Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей"

ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн был связан с проектом по созданию генетически модифицированных детей, проводившим исследования в том числе и на Украине, выяснило РИА Новости, изучив новые документы по его делу, опубликованные минюстом США.

Как следует из переписки Эпштейна с программистом Брайаном Бишопом, известным своей работой с криптовалютой биткоин, последний пытался получить от покойного финансиста средства на поддержку проекта, направленного на генетическое усовершенствование потомства и клонирование человека.

"Продолжаю тестирование на мышах в своей лаборатории на Украине", - говорится в одном из писем Бишопа.

В другом письме Бишоп якобы вложил таблицу с распределением средств для компании, занимающейся созданием "дизайнерских" детей.

"Этот этап позволит нам выйти из фазы самофинансируемой "гаражной биологии" и перейти к первому живорождению дизайнерского ребенка, а возможно и человеческого клона, в течение ближайших пяти лет", - добавил Бишоп.

На прошлой неделе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.