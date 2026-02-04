https://ria.ru/20260204/epshteyn--2072070167.html
Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей"
Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей" - РИА Новости, 04.02.2026
Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей"
04.02.2026
Эпштейн интересовался проектом по созданию "дизайнерских детей"
ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Скандально известный финансист Джеффри Эпштейн был связан с проектом по созданию генетически модифицированных детей, проводившим исследования в том числе и на Украине, выяснило РИА Новости, изучив новые документы по его делу, опубликованные минюстом США.
Как следует из переписки Эпштейна
с программистом Брайаном Бишопом, известным своей работой с криптовалютой биткоин, последний пытался получить от покойного финансиста средства на поддержку проекта, направленного на генетическое усовершенствование потомства и клонирование человека.
"Продолжаю тестирование на мышах в своей лаборатории на Украине", - говорится в одном из писем Бишопа.
В другом письме Бишоп якобы вложил таблицу с распределением средств для компании, занимающейся созданием "дизайнерских" детей.
"Этот этап позволит нам выйти из фазы самофинансируемой "гаражной биологии" и перейти к первому живорождению дизайнерского ребенка, а возможно и человеческого клона, в течение ближайших пяти лет", - добавил Бишоп.
На прошлой неделе заместитель генпрокурора США
Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.