В конгрессе обвинили Еврокомиссию во вмешательствах в выборы в странах ЕС

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) неоднократно вмешивалась в выборы в странах Евросоюза с помощью закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), следует из доклада по итогам расследования юридического комитета палаты представителей США.

"Европейская комиссия стремится влиять на государства — члены ЕС , контролируя политические нарративы в период выборов. В частности, в 2024 году Европейская комиссия выпустила руководство по выборам в рамках DSA, требующие от платформ принятия дополнительных мер цензуры накануне крупных европейских выборов", - говорится в документе.

В эти меры входили, в частности, соблюдение "наилучших практик" европейских кодексов по борьбе с дезинформацией и противодействию языку ненависти, "введение мер по снижению видимости дезинформации", принятие дополнительных мер для пресечения "гендерной дезинформации", маркировка публикаций, признанных дезинформацией "одобренными государством левыми фактчекерами", указали в профильном комитете палаты представителей.

В конгрессе также подчеркнули, что ЕК вмешивалась не только в европейские выборы, но и предпринимала попытки повлиять на общественное мнение в США

"Политические назначенцы на самых высоких уровнях Еврокомиссии оказывали давление на TikTok, требуя более жесткой цензуры контента из США накануне президентских выборов в США в 2024 году", - отмечается в документе.

Следование руководству по выборам в рамках DSA формально было добровольным, однако кулуарно чиновники Еврокомиссии давали понять, что оно является обязательным, добавили в юридическом комитете.

Нидерландах, Франции, Молдове, Румынии и "С момента вступления DSA в силу в 2023 году Европейская комиссия оказывала давление на цифровые платформы, требуя цензурировать контент в преддверии национальных выборов в Словакии Ирландии , а также перед выборами в Европарламент в июне 2024 года", - отметили авторы доклада, добавив, что "экстерриториальные действия Европейской комиссии напрямую посягают на суверенитет США".

Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Еврокомиссия вмешивается в выборы Венгрии через организации, которые она спонсирует на деньги налогоплательщиков.