В конгрессе обвинили Еврокомиссию во вмешательствах в выборы в странах ЕС
10:06 04.02.2026 (обновлено: 10:20 04.02.2026)
В конгрессе обвинили Еврокомиссию во вмешательствах в выборы в странах ЕС
Еврокомиссия (ЕК) неоднократно вмешивалась в выборы в странах Евросоюза с помощью закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), следует из доклада... РИА Новости, 04.02.2026
в мире, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, США, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
В конгрессе обвинили Еврокомиссию во вмешательствах в выборы в странах ЕС

В конгрессе США заявили о неоднократных вмешательствах ЕК в выборы в странах ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) неоднократно вмешивалась в выборы в странах Евросоюза с помощью закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA), следует из доклада по итогам расследования юридического комитета палаты представителей США.
"Европейская комиссия стремится влиять на государства — члены ЕС, контролируя политические нарративы в период выборов. В частности, в 2024 году Европейская комиссия выпустила руководство по выборам в рамках DSA, требующие от платформ принятия дополнительных мер цензуры накануне крупных европейских выборов", - говорится в документе.
Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев во время встречи с Владимиром Путиным. 24 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дмитриев заявил о быстрой капитуляции Евросоюза перед США
19 января, 09:21
В эти меры входили, в частности, соблюдение "наилучших практик" европейских кодексов по борьбе с дезинформацией и противодействию языку ненависти, "введение мер по снижению видимости дезинформации", принятие дополнительных мер для пресечения "гендерной дезинформации", маркировка публикаций, признанных дезинформацией "одобренными государством левыми фактчекерами", указали в профильном комитете палаты представителей.
В конгрессе также подчеркнули, что ЕК вмешивалась не только в европейские выборы, но и предпринимала попытки повлиять на общественное мнение в США.
"Политические назначенцы на самых высоких уровнях Еврокомиссии оказывали давление на TikTok, требуя более жесткой цензуры контента из США накануне президентских выборов в США в 2024 году", - отмечается в документе.
Следование руководству по выборам в рамках DSA формально было добровольным, однако кулуарно чиновники Еврокомиссии давали понять, что оно является обязательным, добавили в юридическом комитете.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ: ЕС пошел по китайскому сценарию для сокращения зависимости от США
Вчера, 13:38
"С момента вступления DSA в силу в 2023 году Европейская комиссия оказывала давление на цифровые платформы, требуя цензурировать контент в преддверии национальных выборов в Словакии, Нидерландах, Франции, Молдове, Румынии и Ирландии, а также перед выборами в Европарламент в июне 2024 года", - отметили авторы доклада, добавив, что "экстерриториальные действия Европейской комиссии напрямую посягают на суверенитет США".
Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач заявил, что Еврокомиссия вмешивается в выборы Венгрии через организации, которые она спонсирует на деньги налогоплательщиков.
В июле 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своей кампании по переизбранию заявила, что намерена в период до 2029 года продолжать усиливать контроль за медиапространством и свободой выражения в ЕС, называя это "борьбой с иностранным вмешательством и дезинформацией".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава МИД Нидерландов предрек Европе три беспокойных года
23 января, 14:55
 
В миреСШАУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
