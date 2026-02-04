Рейтинг@Mail.ru
11:10 04.02.2026
Дуров призвал держаться подальше от Франции
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что нужно держаться подальше от Франции.
в мире, франция, павел дуров, telegram
В мире, Франция, Павел Дуров, Telegram
Дуров призвал держаться подальше от Франции

Павел Дуров призвал держаться подальше от Франции

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что нужно держаться подальше от Франции.
Таким образом он ответил на пост пользователя в социальной сети X, который опубликовал фотографию, где написано: "Чем заняться во Франции: 1. Посмотреть на Эйфелеву башню. 2. Уехать".
"Плохое соотношение риска и выгоды. Список из одного пункта: 1. Держитесь подальше", - написал Дуров.
Дуров, который сам почти полтора года назад был задержан во Франции, ранее заявил, что эта страна является единственной в мире страной, которая уголовно преследует социальные сети за предоставление людям свободы.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Дуров намекнул на ненадежность WhatsApp
2 февраля, 14:37
 
