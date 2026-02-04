Рейтинг@Mail.ru
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична: история любимого дуэта Брежнева
17:39 04.02.2026
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична: история любимого дуэта Брежнева
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична: история любимого дуэта Брежнева
Их знала вся страна. На концерты невозможно было достать билеты, выступления собирали аншлаги. Леонид Ильич Брежнев лично приглашал на закрытые показы. Две...
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична: история любимого дуэта Брежнева

© РИА Новости / О. Иванов | Перейти в медиабанкАртисты Борис Владимиров и Вадим Тонков
© РИА Новости / О. Иванов
Перейти в медиабанк
Артисты Борис Владимиров и Вадим Тонков
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Их знала вся страна. На концерты невозможно было достать билеты, выступления собирали аншлаги. Леонид Ильич Брежнев лично приглашал на закрытые показы. Две "бабушки" в платочках — Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична — стали символом целой эпохи.
На пике славы дуэт внезапно распался. Что стало причиной?

Как родился легендарный дуэт

© Фото : Виталий Рустанович/Учебный театр ГИТИСВыставка "ГИТИС. Лабиринты"
© Фото : Виталий Рустанович/Учебный театр ГИТИС
Выставка "ГИТИС. Лабиринты"
Вадим Тонков и Борис Владимиров познакомились еще студентами в ГИТИСе. Пути разошлись: Владимиров перешел с актерского на режиссерский факультет и создал передвижной эстрадный театр "Комсомольский патруль", который колесил по всему Советскому Союзу. Тонков выбрал актерскую карьеру.
Идея создать комедийный дуэт "старушек" витала в воздухе. Еще в конце 50-х зрители хохотали над монологом Виктора Ардова "Бабка на футболе", который мужчина в платочке произносил старушечьим голоском. Кто первым предложил объединить силы — точно не известно. По одной версии, инициатором был Александр Ширвиндт. По другой — сам Борис Владимиров после распада своего театра пригласил Тонкова на совместный проект.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Ширвиндт
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Ширвиндт
Первое появление на экране состоялось 1 января 1971 года в новогодней телепередаче "Терем-теремок. Сказки для взрослых". Сюжет был прост: две бабушки привели внуков на елку и, пока дети развлекаются, судачат обо всем на свете.

Контрасты, которые цепляли

Секрет успеха крылся в абсолютной противоположности персонажей. Вероника Маврикиевна Мезозойская в исполнении Тонкова — утонченная до карикатурности интеллигентка, сюсюкающая и вечно проигрывающая в спорах. Авдотья Никитична Владимирова — грубая, бойкая, ехидная старуха с выпяченной челюстью, шамкающая и облизывающаяся. Ее резкий скрипучий смех и житейская мудрость контрастировали с изысканной беспомощностью соседки.
Оба надевали платочки и очки в толстой роговой оправе. Тонков под платок прятал нелепый парик. Внешне они так мастерски перевоплощались, что без костюмов их никто не узнавал на улице. Владимиров даже носил в паспорте свое фото в образе Авдотьи Никитичны — на случай общения с официальными лицами. А Тонкова "раскрывал" его фирменный смех — стоило засмеяться, и его сразу узнавали.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВесенним днем на одном из бульваров Москвы
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Весенним днем на одном из бульваров Москвы

Всенародная любовь и тексты от лучших

Популярность взлетела мгновенно. В редакцию телепередачи приходили письма с требованиями новых выступлений. "Старые русские бабки" — так их прозвали позже, уже после распада дуэта, — стали героями анекдотов наравне с Чапаевым и Штирлицем.
Они появлялись в каждом "Голубом огоньке", на всех юмористических программах, праздничных концертах и сборниках. Гастроли шли по всей стране, артисты умудрялись давать по пять-шесть концертов за день. В 1979-м вышел фильм "Бабушки надвое сказали...", где Тонков и Владимиров на гастролях встречают своих же персонажей — настоящих Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитичну.
Миниатюры для дуэта писали светила советского юмора: Аркадий Арканов, Григорий Горин, Аркадий Хайт, Александр Ширвиндт. Тексты задевали злободневные темы, содержали социальную и политическую сатиру. Цензура, правда, вырезала самые острые куски.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев
Многое им прощали — возможно, потому, что дуэт любила семья Брежнева. Леонид Ильич и его дочь Галина регулярно приглашали артистов на закрытые концерты.

Два характера, которые не сошлись

Как и на сцене, в жизни артисты были полными противоположностями. Владимиров — экспрессивный, эмоциональный, взрывной. Тонков — хладнокровный, уравновешенный.
Тонков женился еще студентом и прожил с женой до конца дней. Владимиров не вступил в брак.
В 1982-м дуэт распался. Называли разные версии: творческий кризис, онкологическое заболевание, личная неприязнь между артистами. Но факт остается фактом: Владимиров прекратил выступать.
Тонков пытался работать с другими партнерами — новым компаньоном стал Георгий Гриневич. Но на сцене они появлялись редко и прежнего успеха не вернули. Дуэт однажды попытался воссоединиться, но попытка оказалась недолгой — артисты расстались навсегда.

Невеселый финал

Для Бориса Владимирова с распадом дуэта закончилась творческая биография. Он пережил пять инфарктов подряд, к которым добавилось тяжелое заболевание. В 1988-м Владимиров умер — ровно через месяц после своего 56-летия.
© Depositphotos.com / belchonockБольное сердце
© Depositphotos.com / belchonock
Больное сердце
Вадим Тонков прожил на 13 лет дольше. В 1994-м ему присвоили звание заслуженного артиста России. Он выступал на радио, пел на концертах песни собственного сочинения, выпустил книгу "Маврикиевна — моя маска". Но прежней популярности завоевать уже не смог. Скончался в 2001 году в возрасте 68 лет.
 
 
 
