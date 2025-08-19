Рейтинг@Mail.ru
Бабушки всея СССР: раскол в дуэте Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны
19.08.2025
Бабушки всея СССР: раскол в дуэте Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны
Бабушки всея СССР: раскол в дуэте Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Эти две "бабушки" в платочках пользовались невероятной популярностью в Советском Союзе. Прекрасный дуэт Вадима Тонкова и Бориса Владимирова развлекал зрителей непревзойдённым образом двух старушек, которых звали Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична. Они собирали огромные стадионы, а на их концерты невозможно было достать билеты. Их любил смотреть и сам Леонид Ильич Брежнев.К сожалению, дуэт распался через одиннадцать лет своего существования, все еще оставаясь на пике славы. И виноват в этом оказался алкоголь...Для них писали лучшие юмористы СССРВпервые Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична появились на экране в телевизионной передаче "Терем-теремок. Сказка для взрослых" в 1971 году и практически мгновенно завоевали любовь зрителей. По сюжету, две бабушки привели своих внучат на ёлку, а сами стали судачить на разные темы.В редакцию передачи приходили требующих писем от телезрителей, требующих все новых выступлений.Старушки в платочках появлялись в "Голубом огоньке", на юмористических программах, в сборных и праздничных концертах.Их номера были ужасно смешными, ведь миниатюры для "бабушек" писали лучшие писатели-юмористы Советского Союза: Аркадий Арканов, Григорий Горин, Аркадий Хайт, Александр Ширвиндт... Артисты ездили на гастроли, ухитряясь давать по 5-6 концертов за один день.Секрет успехаПод старушечьими платочками и мешковатыми платьями скрывались артисты эстрады Вадим Тонков и Борис Владимиров. Их дуэт был построен на контрастах.Владимиров преображался на сцене в прямодушную, грубую, ехидную старуху с сильно выпяченной нижней челюстью, шамкающую и облизывающуюся.Бойкая и нагловатая старуха Владимирова постоянно задевает и высмеивает утончённую до гротеска, интеллигентную и сюсюкающую бабульку Тонкова.Авдотья Никитична смеётся резким скрипучим смехом, а Вероника Маврикиевна подыгрывает ей, неизменно оставаясь в проигрыше.Оба артиста выступали в платочках и очках в толстой роговой оправе. Кроме того, Тонков надевал под платок нелепую шляпку и парик.Один носил фото, другой смеялсяАртисты так мастерски меняли свою внешность, что, снимая платочки и очки, становились "невидимками": их никто не узнавал.Из-за этого Владимиров в паспорте на всякий случай носил свое фото в образе, а Тонков – демонстрировал смех своей героини. Его узнавали сразу же.Бабушки обсуждали насущные и злободневные темы. Была в их миниатюрах социальная и политическая сатира. На удивление, многое им прощалось. Возможно, этому весьма способствовало то, что дуэт нравился Леониду Ильичу и его дочери Галине. Старушки часто выступали на "закрытых показах".Такие разные на сцене и в жизниНесмотря на долгую совместную работу, артисты так и не стали закадычными друзьями. Как и на сцене, в жизни актеры были слишком разные: Владимиров — экспрессивный и эмоциональный, часто даже взрывной, Тонков — хладнокровный и уравновешенный.Тонков, как женился еще в студенческие годы, так и прожил с женой всю жизнь. Владимиров же был из числа тех мужчин, о которых говорят: "Не пропускает ни одной юбки". Особенно это проявлялось в состоянии алкогольного опьянения. А выпивал актер много и со вкусом.По воспоминаниям знакомых, Владимиров частенько носил с собой специальный чемоданчик. В нем была бутылка водки, рюмки и закуска. В течение дня артист регулярно открывал саквояж, прикладываясь к бутылке.К сожаления, главной причиной расставания двух талантливых актеров, судя по всему, и стало пристрастие "Авдотьи Никитичны" к алкоголю.Владимиров начал срывать спектакли, что для Тонкова было недопустимо.Маврикиевна осталась без подружки. Тонков пытался выступать с другими партнерами, но неудачно. Дуэт пробовал воссоединиться — но это продлилось недолго, артисты вновь расстались, и уже навсегда.Наследие бабушекДля Бориса Владимирова с дуэтом закончилась творческая биография, он перенес один за другим пять инфарктов, к этому добавилось тяжелое заболевание, и в 56 лет он умер.В последний год жизни артист страдал от сильных болей, и только алкоголем ему удавалось слегка заглушить мучения.Вадим Тонков прожил на 13 лет дольше. Он успел издать книгу "Маврикиевна — моя маска", выступал на радио, исполнял на концертах песни собственного сочинения, но такой популярности, как в образе "старушки", уже не имел.Много лет спустя идею подхватили уже совсем другие артисты — Сергей Чванов и Игорь Касилов. Возникает эстрадный дуэт "Новые русские бабки". Те же платочки, те же очки, добавились только юбки и другие элементы женской одежды.Однако, "Матрена" и "Цветочек" понравились далеко не всем, часто звучали обвинения зрителей в их адрес, в пошлости и низкопробных шутках.Что ж, каждому времени — свой юмор.
Бабушки всея СССР: раскол в дуэте Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Эти две "бабушки" в платочках пользовались невероятной популярностью в Советском Союзе. Прекрасный дуэт Вадима Тонкова и Бориса Владимирова развлекал зрителей непревзойдённым образом двух старушек, которых звали Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична. Они собирали огромные стадионы, а на их концерты невозможно было достать билеты. Их любил смотреть и сам Леонид Ильич Брежнев.
К сожалению, дуэт распался через одиннадцать лет своего существования, все еще оставаясь на пике славы. И виноват в этом оказался алкоголь...

Для них писали лучшие юмористы СССР

Впервые Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична появились на экране в телевизионной передаче "Терем-теремок. Сказка для взрослых" в 1971 году и практически мгновенно завоевали любовь зрителей. По сюжету, две бабушки привели своих внучат на ёлку, а сами стали судачить на разные темы.
В редакцию передачи приходили требующих писем от телезрителей, требующих все новых выступлений.
Старушки в платочках появлялись в "Голубом огоньке", на юмористических программах, в сборных и праздничных концертах.
© РИА Новости / А. Агеев | Перейти в медиабанкДиктор ЦТ Татьяна Грушина (Судец) и артист театра им. Ленинского комсомола Николай Караченцов ведут "Голубой огонек" на Центральном телевидении
Диктор ЦТ Татьяна Грушина (Судец) и артист театра им. Ленинского комсомола Николай Караченцов ведут Голубой огонек на Центральном телевидении - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / А. Агеев
Перейти в медиабанк
Диктор ЦТ Татьяна Грушина (Судец) и артист театра им. Ленинского комсомола Николай Караченцов ведут "Голубой огонек" на Центральном телевидении
Их номера были ужасно смешными, ведь миниатюры для "бабушек" писали лучшие писатели-юмористы Советского Союза: Аркадий Арканов, Григорий Горин, Аркадий Хайт, Александр Ширвиндт... Артисты ездили на гастроли, ухитряясь давать по 5-6 концертов за один день.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Ширвиндт
Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Ширвиндт

Секрет успеха

Под старушечьими платочками и мешковатыми платьями скрывались артисты эстрады Вадим Тонков и Борис Владимиров. Их дуэт был построен на контрастах.
Владимиров преображался на сцене в прямодушную, грубую, ехидную старуху с сильно выпяченной нижней челюстью, шамкающую и облизывающуюся.
Бойкая и нагловатая старуха Владимирова постоянно задевает и высмеивает утончённую до гротеска, интеллигентную и сюсюкающую бабульку Тонкова.
Авдотья Никитична смеётся резким скрипучим смехом, а Вероника Маврикиевна подыгрывает ей, неизменно оставаясь в проигрыше.
Оба артиста выступали в платочках и очках в толстой роговой оправе. Кроме того, Тонков надевал под платок нелепую шляпку и парик.
© РИА Новости / Владимир ВяткинЗрители
Зрители - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Зрители

Один носил фото, другой смеялся

Артисты так мастерски меняли свою внешность, что, снимая платочки и очки, становились "невидимками": их никто не узнавал.
Из-за этого Владимиров в паспорте на всякий случай носил свое фото в образе, а Тонков – демонстрировал смех своей героини. Его узнавали сразу же.
© РИА Новости / СтрингерПаспорт СССР
Паспорт СССР - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Паспорт СССР
Бабушки обсуждали насущные и злободневные темы. Была в их миниатюрах социальная и политическая сатира. На удивление, многое им прощалось. Возможно, этому весьма способствовало то, что дуэт нравился Леониду Ильичу и его дочери Галине. Старушки часто выступали на "закрытых показах".
© РИА Новости / Михаил Кулешов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Михаил Кулешов
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев

Такие разные на сцене и в жизни

Несмотря на долгую совместную работу, артисты так и не стали закадычными друзьями. Как и на сцене, в жизни актеры были слишком разные: Владимиров — экспрессивный и эмоциональный, часто даже взрывной, Тонков — хладнокровный и уравновешенный.
Тонков, как женился еще в студенческие годы, так и прожил с женой всю жизнь. Владимиров же был из числа тех мужчин, о которых говорят: "Не пропускает ни одной юбки". Особенно это проявлялось в состоянии алкогольного опьянения. А выпивал актер много и со вкусом.
По воспоминаниям знакомых, Владимиров частенько носил с собой специальный чемоданчик. В нем была бутылка водки, рюмки и закуска. В течение дня артист регулярно открывал саквояж, прикладываясь к бутылке.
К сожаления, главной причиной расставания двух талантливых актеров, судя по всему, и стало пристрастие "Авдотьи Никитичны" к алкоголю.
Владимиров начал срывать спектакли, что для Тонкова было недопустимо.
Маврикиевна осталась без подружки. Тонков пытался выступать с другими партнерами, но неудачно. Дуэт пробовал воссоединиться — но это продлилось недолго, артисты вновь расстались, и уже навсегда.
© Getty Images / chriss_nsЗаписи
Записи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© Getty Images / chriss_ns
Записи

Наследие бабушек

Для Бориса Владимирова с дуэтом закончилась творческая биография, он перенес один за другим пять инфарктов, к этому добавилось тяжелое заболевание, и в 56 лет он умер.
В последний год жизни артист страдал от сильных болей, и только алкоголем ему удавалось слегка заглушить мучения.
© РИА Новости / Мариус БаранаускасБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости / Мариус Баранаускас
Больница
Вадим Тонков прожил на 13 лет дольше. Он успел издать книгу "Маврикиевна — моя маска", выступал на радио, исполнял на концертах песни собственного сочинения, но такой популярности, как в образе "старушки", уже не имел.
Много лет спустя идею подхватили уже совсем другие артисты — Сергей Чванов и Игорь Касилов. Возникает эстрадный дуэт "Новые русские бабки". Те же платочки, те же очки, добавились только юбки и другие элементы женской одежды.
Однако, "Матрена" и "Цветочек" понравились далеко не всем, часто звучали обвинения зрителей в их адрес, в пошлости и низкопробных шутках.
Что ж, каждому времени — свой юмор.
 
 
 
