https://ria.ru/20250819/babushki-2035593861.html

Бабушки всея СССР: раскол в дуэте Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны

Бабушки всея СССР: раскол в дуэте Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны - РИА Новости, 19.08.2025

Бабушки всея СССР: раскол в дуэте Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны

Эти две "бабушки" в платочках пользовались невероятной популярностью в Советском Союзе. Прекрасный дуэт Вадима Тонкова и Бориса Владимирова развлекал зрителей... РИА Новости, 19.08.2025

2025-08-19T19:15:00+03:00

2025-08-19T19:15:00+03:00

2025-08-19T19:15:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035999295_0:524:2709:2048_1920x0_80_0_0_745c242868932ac647c6633c51c9c703.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Вадим Минеев. Эти две "бабушки" в платочках пользовались невероятной популярностью в Советском Союзе. Прекрасный дуэт Вадима Тонкова и Бориса Владимирова развлекал зрителей непревзойдённым образом двух старушек, которых звали Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична. Они собирали огромные стадионы, а на их концерты невозможно было достать билеты. Их любил смотреть и сам Леонид Ильич Брежнев.К сожалению, дуэт распался через одиннадцать лет своего существования, все еще оставаясь на пике славы. И виноват в этом оказался алкоголь...Для них писали лучшие юмористы СССРВпервые Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична появились на экране в телевизионной передаче "Терем-теремок. Сказка для взрослых" в 1971 году и практически мгновенно завоевали любовь зрителей. По сюжету, две бабушки привели своих внучат на ёлку, а сами стали судачить на разные темы.В редакцию передачи приходили требующих писем от телезрителей, требующих все новых выступлений.Старушки в платочках появлялись в "Голубом огоньке", на юмористических программах, в сборных и праздничных концертах.Их номера были ужасно смешными, ведь миниатюры для "бабушек" писали лучшие писатели-юмористы Советского Союза: Аркадий Арканов, Григорий Горин, Аркадий Хайт, Александр Ширвиндт... Артисты ездили на гастроли, ухитряясь давать по 5-6 концертов за один день.Секрет успехаПод старушечьими платочками и мешковатыми платьями скрывались артисты эстрады Вадим Тонков и Борис Владимиров. Их дуэт был построен на контрастах.Владимиров преображался на сцене в прямодушную, грубую, ехидную старуху с сильно выпяченной нижней челюстью, шамкающую и облизывающуюся.Бойкая и нагловатая старуха Владимирова постоянно задевает и высмеивает утончённую до гротеска, интеллигентную и сюсюкающую бабульку Тонкова.Авдотья Никитична смеётся резким скрипучим смехом, а Вероника Маврикиевна подыгрывает ей, неизменно оставаясь в проигрыше.Оба артиста выступали в платочках и очках в толстой роговой оправе. Кроме того, Тонков надевал под платок нелепую шляпку и парик.Один носил фото, другой смеялсяАртисты так мастерски меняли свою внешность, что, снимая платочки и очки, становились "невидимками": их никто не узнавал.Из-за этого Владимиров в паспорте на всякий случай носил свое фото в образе, а Тонков – демонстрировал смех своей героини. Его узнавали сразу же.Бабушки обсуждали насущные и злободневные темы. Была в их миниатюрах социальная и политическая сатира. На удивление, многое им прощалось. Возможно, этому весьма способствовало то, что дуэт нравился Леониду Ильичу и его дочери Галине. Старушки часто выступали на "закрытых показах".Такие разные на сцене и в жизниНесмотря на долгую совместную работу, артисты так и не стали закадычными друзьями. Как и на сцене, в жизни актеры были слишком разные: Владимиров — экспрессивный и эмоциональный, часто даже взрывной, Тонков — хладнокровный и уравновешенный.Тонков, как женился еще в студенческие годы, так и прожил с женой всю жизнь. Владимиров же был из числа тех мужчин, о которых говорят: "Не пропускает ни одной юбки". Особенно это проявлялось в состоянии алкогольного опьянения. А выпивал актер много и со вкусом.По воспоминаниям знакомых, Владимиров частенько носил с собой специальный чемоданчик. В нем была бутылка водки, рюмки и закуска. В течение дня артист регулярно открывал саквояж, прикладываясь к бутылке.К сожаления, главной причиной расставания двух талантливых актеров, судя по всему, и стало пристрастие "Авдотьи Никитичны" к алкоголю.Владимиров начал срывать спектакли, что для Тонкова было недопустимо.Маврикиевна осталась без подружки. Тонков пытался выступать с другими партнерами, но неудачно. Дуэт пробовал воссоединиться — но это продлилось недолго, артисты вновь расстались, и уже навсегда.Наследие бабушекДля Бориса Владимирова с дуэтом закончилась творческая биография, он перенес один за другим пять инфарктов, к этому добавилось тяжелое заболевание, и в 56 лет он умер.В последний год жизни артист страдал от сильных болей, и только алкоголем ему удавалось слегка заглушить мучения.Вадим Тонков прожил на 13 лет дольше. Он успел издать книгу "Маврикиевна — моя маска", выступал на радио, исполнял на концертах песни собственного сочинения, но такой популярности, как в образе "старушки", уже не имел.Много лет спустя идею подхватили уже совсем другие артисты — Сергей Чванов и Игорь Касилов. Возникает эстрадный дуэт "Новые русские бабки". Те же платочки, те же очки, добавились только юбки и другие элементы женской одежды.Однако, "Матрена" и "Цветочек" понравились далеко не всем, часто звучали обвинения зрителей в их адрес, в пошлости и низкопробных шутках.Что ж, каждому времени — свой юмор.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60