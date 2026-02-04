https://ria.ru/20260204/dtp-2072089091.html
Из-за ДТП в Мордовии произошла задержка пяти пассажирских поездов
Из-за ДТП в Мордовии задерживаются пять пассажирских поездов, сообщила Куйбышевская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T07:56:00+03:00
2026-02-04T07:56:00+03:00
2026-02-04T10:16:00+03:00
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Из-за ДТП в Мордовии задерживаются пять пассажирских поездов, сообщила Куйбышевская железная дорога в Telegram-канале
.
По ее информации, задерживаются поезда:
- №21 Ульяновск — Москва — на 2 часа 59 минут;
- №65 Тольятти — Москва — на 2 часа 16 минут;
- №31 Орск — Москва — на 2 часа 31 минуту;
- №14 Москва — Челябинск — на 1 час 44 минуты;
- №42 Москва — Саранск — на 1 час 13 минут.
Авария произошла в 2:40 мск на регулируемом железнодорожном переезде на станции Потьма. Водитель порожнего бензовоза марки Scania выехал на пути перед поездом, следовавшим из Ульяновска
в Москву
. Машинист попытался срочно затормозить, но расстояние было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось.
По предварительным данным, получил травмы водитель бензовоза. Его доставили в Зубово-Полянскую центральную районную больницу. Машину зажало под локомотивом, кабина машиниста оказалась поврежденной. Поезд с рельсов не сошел, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.
Позже стало известно, что движение на участке восстановили. Грузовик убрали с путей. Поезд Ульяновск — Москва дожидается вспомогательного локомотива.
Мордовская транспортная прокуратура начала проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. На место также выехали сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, они проводят проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".