Из-за ДТП в Мордовии произошла задержка пяти пассажирских поездов

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Из-за ДТП в Мордовии задерживаются пять пассажирских поездов, сообщила Куйбышевская железная дорога в Telegram-канале

По ее информации, задерживаются поезда:

№21 Ульяновск — Москва — на 2 часа 59 минут;

№65 Тольятти — Москва — на 2 часа 16 минут;

№31 Орск — Москва — на 2 часа 31 минуту;

№14 Москва — Челябинск — на 1 час 44 минуты;

№42 Москва — Саранск — на 1 час 13 минут.

Авария произошла в 2:40 мск на регулируемом железнодорожном переезде на станции Потьма. Водитель порожнего бензовоза марки Scania выехал на пути перед поездом, следовавшим из Ульяновска Москву . Машинист попытался срочно затормозить, но расстояние было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, получил травмы водитель бензовоза. Его доставили в Зубово-Полянскую центральную районную больницу. Машину зажало под локомотивом, кабина машиниста оказалась поврежденной. Поезд с рельсов не сошел, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.

Позже стало известно, что движение на участке восстановили. Грузовик убрали с путей. Поезд Ульяновск — Москва дожидается вспомогательного локомотива.