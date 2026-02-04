Рейтинг@Mail.ru
Из-за ДТП в Мордовии произошла задержка пяти пассажирских поездов
07:56 04.02.2026 (обновлено: 10:16 04.02.2026)
Из-за ДТП в Мордовии произошла задержка пяти пассажирских поездов
Из-за ДТП в Мордовии задерживаются пять пассажирских поездов, сообщила Куйбышевская железная дорога в Telegram-канале. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
москва
ульяновск
тольятти
куйбышевская железная дорога
ржд
москва
ульяновск
тольятти
происшествия, москва, ульяновск, тольятти, куйбышевская железная дорога, ржд
Происшествия, Москва, Ульяновск, Тольятти, Куйбышевская железная дорога, РЖД
Из-за ДТП в Мордовии произошла задержка пяти пассажирских поездов

ДТП с бензовозом в Мордовии привело к задержке пяти пассажирских поездов

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramПоследствия столкновения поезда с бензовозом в Мордовии
Последствия столкновения поезда с бензовозом в Мордовии - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Последствия столкновения поезда с бензовозом в Мордовии
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Из-за ДТП в Мордовии задерживаются пять пассажирских поездов, сообщила Куйбышевская железная дорога в Telegram-канале.
По ее информации, задерживаются поезда:
  • №21 Ульяновск — Москва — на 2 часа 59 минут;
  • №65 Тольятти — Москва — на 2 часа 16 минут;
  • №31 Орск — Москва — на 2 часа 31 минуту;
  • №14 Москва — Челябинск — на 1 час 44 минуты;
  • №42 Москва — Саранск — на 1 час 13 минут.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Ростовской области пять человек пострадали в ДТП
Вчера, 21:18
Авария произошла в 2:40 мск на регулируемом железнодорожном переезде на станции Потьма. Водитель порожнего бензовоза марки Scania выехал на пути перед поездом, следовавшим из Ульяновска в Москву. Машинист попытался срочно затормозить, но расстояние было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось.
По предварительным данным, получил травмы водитель бензовоза. Его доставили в Зубово-Полянскую центральную районную больницу. Машину зажало под локомотивом, кабина машиниста оказалась поврежденной. Поезд с рельсов не сошел, пассажиры и локомотивная бригада не пострадали.
Позже стало известно, что движение на участке восстановили. Грузовик убрали с путей. Поезд Ульяновск — Москва дожидается вспомогательного локомотива.
Мордовская транспортная прокуратура начала проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего. На место также выехали сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК, они проводят проверку по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Житель Омска устроил ДТП с двумя автомобилями и вылетел из двери своей Lada Priora - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
В Омске мужчина вылетел из Lada Priora во время ДТП и не пострадал
Вчера, 16:45
 
Происшествия Москва Ульяновск Тольятти Куйбышевская железная дорога РЖД
 
 
