15:15 04.02.2026 (обновлено: 15:25 04.02.2026)
россия, китай, юрий ушаков
Россия, Китай, Юрий Ушаков
Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая

Ушаков: договор о сотрудничестве России и КНР был автоматически продлен на 5 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был автоматически продлен на пять лет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Упомяну, что 16 июля Россия и Китай отметят важную дату 25-летия российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Этот основополагающий для международных отношений документ, в полной мере актуальный и соответствующий духу времени, был автоматически продлен на очередной пятилетний период", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия и Китай могут положиться друг на друга, заявил Ушаков
Вчера, 15:13
 
РоссияКитайЮрий Ушаков
 
 
