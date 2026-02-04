https://ria.ru/20260204/dogovor-2072225969.html
Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая
Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая - РИА Новости, 04.02.2026
Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве России и Китая был автоматически продлен на пять лет, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T15:15:00+03:00
2026-02-04T15:15:00+03:00
2026-02-04T15:25:00+03:00
россия
китай
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20260204/ushakov-2072224505.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, юрий ушаков
Россия, Китай, Юрий Ушаков
Ушаков заявил о продлении договора о добрососедстве России и Китая
Ушаков: договор о сотрудничестве России и КНР был автоматически продлен на 5 лет