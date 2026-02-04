Глава РАН призвал сдержанно относиться к генетическим ДНК-тестам

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Люди должны внимательно и сдержанно относиться к ставшим сейчас популярным генетическим ДНК-тестам на определение предков и вероятности различных заболеваний, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«
"К этому надо относиться внимательно и сдержанно. Но, конечно, есть болезни, предрасположенность к которым заложена на генетическом уровне, и это надо исследовать - чтобы человек понимал возможный риск заболеть и как его уменьшить", - сказал глава РАН.
В целом же, по словам Краснова, научные генетические исследования очень глубоко продвинулись.
"Методы генетики применяются вместе с археологическими исследованиями – это палеогенетика. Когда археологи находят кости, скелеты, проводятся генетические исследования, которые дают понимание того, к какому роду или племени принадлежали эти люди. Это важно для понимания истории расселения человека, освоения Европы, освоения российской территории, освоения других земель", - заключил он.