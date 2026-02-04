Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН призвал сдержанно относиться к генетическим ДНК-тестам - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
11:22 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/dnk-test-2072126132.html
Глава РАН призвал сдержанно относиться к генетическим ДНК-тестам
Глава РАН призвал сдержанно относиться к генетическим ДНК-тестам - РИА Новости, 04.02.2026
Глава РАН призвал сдержанно относиться к генетическим ДНК-тестам
Люди должны внимательно и сдержанно относиться к ставшим сейчас популярным генетическим ДНК-тестам на определение предков и вероятности различных заболеваний,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T11:22:00+03:00
2026-02-04T11:22:00+03:00
наука
европа
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956832694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11fe1da99cc248c40bcde4e13580f62f.jpg
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069521409.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956832694_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_25c74fef107057117c7d4989ee53ed7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, геннадий красников, российская академия наук
Наука, Европа, Геннадий Красников, Российская академия наук
Глава РАН призвал сдержанно относиться к генетическим ДНК-тестам

Глава РАН Красников призвал внимательно и сдержанно относиться к ДНК-тестам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Люди должны внимательно и сдержанно относиться к ставшим сейчас популярным генетическим ДНК-тестам на определение предков и вероятности различных заболеваний, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«
"К этому надо относиться внимательно и сдержанно. Но, конечно, есть болезни, предрасположенность к которым заложена на генетическом уровне, и это надо исследовать - чтобы человек понимал возможный риск заболеть и как его уменьшить", - сказал глава РАН.
В целом же, по словам Краснова, научные генетические исследования очень глубоко продвинулись.
"Методы генетики применяются вместе с археологическими исследованиями – это палеогенетика. Когда археологи находят кости, скелеты, проводятся генетические исследования, которые дают понимание того, к какому роду или племени принадлежали эти люди. Это важно для понимания истории расселения человека, освоения Европы, освоения российской территории, освоения других земель", - заключил он.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
22 января, 11:30
 
НаукаЕвропаГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала