Посол в Дании рассказал о досудебном урегулировании по "Северным потокам"
Посол в Дании рассказал о досудебном урегулировании по "Северным потокам" - РИА Новости, 04.02.2026
Посол в Дании рассказал о досудебном урегулировании по "Северным потокам"
Процесс досудебного урегулирования с Данией по теракту на "Северных потоках" еще не завершен, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир... РИА Новости, 04.02.2026
Посол в Дании рассказал о досудебном урегулировании по "Северным потокам"
