13:42 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/daniya-2072187824.html
Посол в Дании рассказал о досудебном урегулировании по "Северным потокам"
Посол в Дании рассказал о досудебном урегулировании по "Северным потокам"
2026-02-04T13:42:00+03:00
2026-02-04T13:42:00+03:00
Посол в Дании рассказал о досудебном урегулировании по "Северным потокам"

Барбин: процесс досудебного урегулирования по "Северным потокам" не завершился

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Процесс досудебного урегулирования с Данией по теракту на "Северных потоках" еще не завершен, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Процесс досудебного урегулирования еще не завершен", - сказал посол, комментируя рассмотрение российской досудебной претензии в связи с терактом на газопроводах.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Согласно опубликованному ранее на сайте Верховного суда ФРГ документу, суд считает весьма вероятным, что арестованный в Италии и экстрадированный в Германию экс-офицер ВСУ, который ранее проходил под именем Сергей Кузнецов, совершил диверсию на "Северных потоках" по поручению государства.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
МИД: Россия не примет версию Запада о подрыве "Северных потоков" украинцами
