В Дагестане мужчину задержали по подозрению в убийстве сожительницы
11:03 04.02.2026
В Дагестане мужчину задержали по подозрению в убийстве сожительницы
Житель Дагестана задержан по подозрению в убийстве дамы своего сердца, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия
республика дагестан
россия
кизлярский район
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
кизлярский район
происшествия, республика дагестан, россия, кизлярский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Кизлярский район, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Житель Дагестана задержан по подозрению в убийстве дамы своего сердца, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Кизлярским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 13 декабря 2025 года житель одного из населенных пунктов Кизлярского района, находясь в своем домовладении, в ходе возникшего конфликта со своей сожительницей умышленно причинил ей смерть, сдавливая шею локтем руки до утраты признаков жизни… Фигурант задержан", – говорится в сообщении.
Для сокрытия следов преступления мужчина вывез тело женщины на окраину одного из сел Тарумовского района Дагестана, где закопал его.
В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и сообщил об обстоятельствах и мотивах преступления, добавили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, мотивом убийства, предварительно, стала ревность.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияКизлярский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
