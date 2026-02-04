В Дагестане мужчину задержали по подозрению в убийстве сожительницы

МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Житель Дагестана задержан по подозрению в убийстве дамы своего сердца, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"Кизлярским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, 13 декабря 2025 года житель одного из населенных пунктов Кизлярского района, находясь в своем домовладении, в ходе возникшего конфликта со своей сожительницей умышленно причинил ей смерть, сдавливая шею локтем руки до утраты признаков жизни… Фигурант задержан", – говорится в сообщении.
Для сокрытия следов преступления мужчина вывез тело женщины на окраину одного из сел Тарумовского района Дагестана, где закопал его.
В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и сообщил об обстоятельствах и мотивах преступления, добавили в ведомстве.
Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, мотивом убийства, предварительно, стала ревность.
