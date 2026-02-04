https://ria.ru/20260204/chp-2072323073.html
Князев рассказал о здоровье Чиповской до ее смерти
Князев рассказал о здоровье Чиповской до ее смерти - РИА Новости, 04.02.2026
Князев рассказал о здоровье Чиповской до ее смерти
Заслуженная актриса РФ, мать актрисы Анны Чиповской Ольга Чиповская давно плохо себя чувствовала, но разговоров о смертельной болезни не было, рассказал РИА... РИА Новости, 04.02.2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Заслуженная актриса РФ, мать актрисы Анны Чиповской Ольга Чиповская давно плохо себя чувствовала, но разговоров о смертельной болезни не было, рассказал РИА Новости ее партнер по сцене, народный артист России Евгений Князев.
Ранее директор театра Вахтангова Кирилл Крок
сообщил РИА Новости, что Чиповская
умерла дома. Ей было 67 лет.
"Она неважно себя чувствовала давно. Ноги болели, возраст... Но не было никогда разговоров о смертельной болезни", - рассказал Князев
.
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу театра Вахтангова. Актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.