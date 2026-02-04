Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП
18:01 04.02.2026 (обновлено: 20:32 04.02.2026)
В Тамбовской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП
В Тамбовской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП
Восемь пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, сообщили РЖД. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:01:00+03:00
2026-02-04T20:32:00+03:00
происшествия
москва
тамбовская область
кисловодск
ржд
происшествия, москва, тамбовская область, кисловодск, ржд
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Кисловодск, РЖД
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураВзрыв на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области. 4 февраля 2026
Взрыв на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области. 4 февраля 2026
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, сообщили РЖД.
Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области и загорелись, движение поездов приостановлено, сообщила компания ранее в среду. По данным МЧС России, на железнодорожной станции загорелись пять цистерн, к месту происшествия направлены пожарные поезда. Пресс-служба СК на транспорте сообщила, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
"В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задерживаются пассажирские поезда: №3 КисловодскМосква, №27 Симферополь – Москва, №35 АдлерСанкт-Петербург, №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород, №101 Адлер – Москва, №139 Кисловодск – Архангельск, №266 Москва – Новороссийск, №739 Воронеж – Москва", - говорится в сообщении РЖД.
Компания также сообщает, что решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту.
В РЖД отметили, что поездные бригады оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, поддерживают в вагонах комфортную температуру.
"Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов", - добавили в компании.
