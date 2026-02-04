Взрыв на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области. 4 февраля 2026

В Тамбовской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, сообщили РЖД.

Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области и загорелись, движение поездов приостановлено, сообщила компания ранее в среду. По данным МЧС России , на железнодорожной станции загорелись пять цистерн, к месту происшествия направлены пожарные поезда. Пресс-служба СК на транспорте сообщила, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Компания также сообщает, что решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту.

В РЖД отметили, что поездные бригады оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, поддерживают в вагонах комфортную температуру.