https://ria.ru/20260204/chp-2072283386.html
В Тамбовской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП
В Тамбовской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП - РИА Новости, 04.02.2026
В Тамбовской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП
Восемь пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, сообщили РЖД. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T18:01:00+03:00
2026-02-04T18:01:00+03:00
2026-02-04T20:32:00+03:00
происшествия
москва
тамбовская область
кисловодск
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072280987_0:263:750:685_1920x0_80_0_0_120359c7f01d74c95e401b24a02db471.jpg
https://ria.ru/20260203/skhod-2071845101.html
москва
тамбовская область
кисловодск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072280987_0:262:750:825_1920x0_80_0_0_c8f453eac0065379dca9be2606211ac0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, тамбовская область, кисловодск, ржд
Происшествия, Москва, Тамбовская область, Кисловодск, РЖД
В Тамбовской области восемь пассажирских поездов задерживаются из-за ЧП
В Тамбовской области задерживаются восемь поездов из-за схода вагонов
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Восемь пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, сообщили РЖД.
Грузовые вагоны с бензином сошли с рельсов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области
и загорелись, движение поездов приостановлено, сообщила компания ранее в среду. По данным МЧС России
, на железнодорожной станции загорелись пять цистерн, к месту происшествия направлены пожарные поезда. Пресс-служба СК
на транспорте сообщила, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело.
"В связи со сходом грузовых вагонов на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области задерживаются пассажирские поезда: №3 Кисловодск
– Москва
, №27 Симферополь
– Москва, №35 Адлер
– Санкт-Петербург
, №37 Имеретинский курорт – Нижний Новгород
, №101 Адлер – Москва, №139 Кисловодск – Архангельск
, №266 Москва – Новороссийск
, №739 Воронеж
– Москва", - говорится в сообщении РЖД
.
Компания также сообщает, что решается вопрос о пропуске поездов по альтернативному маршруту.
В РЖД отметили, что поездные бригады оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам, поддерживают в вагонах комфортную температуру.
"Железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов", - добавили в компании.