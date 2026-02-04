Всех детей, отравившихся угарным газом в Дагестане, выписали из больницы

МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Всех детей, отравившихся угарным газом в частном детсаду в Дагестане, выписали из больницы, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Карабудахкентской центральной районной больницы Рашид Яхьяев.

"Все семеро детей, которые оставались в больнице, сегодня были выписаны", – сказал собеседник агентства.