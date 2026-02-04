Рейтинг@Mail.ru
15:39 04.02.2026
Всех детей, отравившихся угарным газом в Дагестане, выписали из больницы
Всех детей, отравившихся угарным газом в Дагестане, выписали из больницы
Всех детей, отравившихся угарным газом в Дагестане, выписали из больницы

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 4 фев - РИА Новости. Всех детей, отравившихся угарным газом в частном детсаду в Дагестане, выписали из больницы, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Карабудахкентской центральной районной больницы Рашид Яхьяев.
В понедельник в ГУ МЧС по Дагестану сообщили, что десять детей госпитализировали из частного детсада в селе Параул с симптомами отравления угарным газом, к вечеру того же дня троих выписали из больницы.
"Все семеро детей, которые оставались в больнице, сегодня были выписаны", – сказал собеседник агентства.
