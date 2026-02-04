Брат короля Британии Эндрю покинул особняк в Виндзоре, сообщили СМИ

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне новых подробностей о связях с обвиненным в секс-торговле американским финансистом Джеффри Эпштейном покинул загородную резиденцию "Ройал-Лодж", пишет газета Sun.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы, опубликованные минюстом США, сообщала, что Маунтбеттен-Виндзор использовал свои связи для того, чтобы частному самолету Джеффри Эпштейна разрешили приземляться на базах королевских ВВС.
Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
"В понедельник вечером Эндрю покинул "Роял Лодж"... бывший герцог Йоркский был выгнан раньше запланированного срока после того, как его брат, король Карл, стал все больше обеспокоен шокирующими разоблачениями", - говорится в материале газеты.
По информации издания, Эндрю в темноте доставили в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке, чтобы избежать огласки.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В начале декабря 2025 года король Карл III лишил своего брата всех титулов.