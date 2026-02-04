Рейтинг@Mail.ru
В Британии предупредили Зеленского о новой проблеме из-за досье Эпштейна - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/britaniya-2072074712.html
В Британии предупредили Зеленского о новой проблеме из-за досье Эпштейна
В Британии предупредили Зеленского о новой проблеме из-за досье Эпштейна - РИА Новости, 04.02.2026
В Британии предупредили Зеленского о новой проблеме из-за досье Эпштейна
Президент США Дональд Трамп может оставить Владимира Зеленского без поддержки из-за наличия упоминаний имени последнего в материалах по делу Джеффри Эпштейна,... РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T04:05:00+03:00
2026-02-04T04:05:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
джеффри эпштейн
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2072006881.html
https://ria.ru/20260203/zelenskiy-2071989730.html
https://ria.ru/20260203/epshteyn-2071840447.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
В Британии предупредили Зеленского о новой проблеме из-за досье Эпштейна

Меркурис: Трамп может порвать с Зеленским из-за скандала с досье Эпштейна

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может оставить Владимира Зеленского без поддержки из-за наличия упоминаний имени последнего в материалах по делу Джеффри Эпштейна, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"После обнаружения связей с торговцами людьми Зеленскому уже не получится просто так поговорить с американцами, ведь они вполне могут привлечь его к ответственности. А Трамп просто уйдет, не желая связываться с последствиями", — пояснил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Зеленский решил обновить план обороны Украины
Вчера, 17:42
По словам эксперта, Трампу нужно попытаться максимально дистанцироваться от любых упоминаний скандального финансиста, поэтому ему проще перестать помогать Зеленскому, чем потом получить проблемы.
"Если кому-то еще не ясно, то в скором времени мы получим полную картину дела, и преступления Зеленского могут стоить ему не только поддержки США", — подытожил Меркурис.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Зеленский сделал заявление о переговорах после авиаударов
Вчера, 16:40
Вчера РИА Новости узнало из документов, опубликованных Минюстом США, что Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Джеффри Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми.
Неизвестный автор одного из электронных писем от 2024 года утверждал, что глава киевского режима причастен к вывозу людей с Украины, поэтому следует проверить его доходы.
В минувшую пятницу замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Имя Зеленского упоминается в файлах Эпштейна в связи с торговлей людьми
Вчера, 05:50
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДжеффри ЭпштейнДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала