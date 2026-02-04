МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может оставить Владимира Зеленского без поддержки из-за наличия упоминаний имени последнего в материалах по делу Джеффри Эпштейна, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
"После обнаружения связей с торговцами людьми Зеленскому уже не получится просто так поговорить с американцами, ведь они вполне могут привлечь его к ответственности. А Трамп просто уйдет, не желая связываться с последствиями", — пояснил он.
По словам эксперта, Трампу нужно попытаться максимально дистанцироваться от любых упоминаний скандального финансиста, поэтому ему проще перестать помогать Зеленскому, чем потом получить проблемы.
"Если кому-то еще не ясно, то в скором времени мы получим полную картину дела, и преступления Зеленского могут стоить ему не только поддержки США", — подытожил Меркурис.
Вчера РИА Новости узнало из документов, опубликованных Минюстом США, что Владимир Зеленский упоминается в материалах по делу Джеффри Эпштейна в связи с торговлей женщинами и детьми.
Неизвестный автор одного из электронных писем от 2024 года утверждал, что глава киевского режима причастен к вывозу людей с Украины, поэтому следует проверить его доходы.
В минувшую пятницу замгенпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении обнародования информации по делу скандально известного финансиста. Общий объем раскрытых данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы.