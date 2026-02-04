В Башкирии двух подростков арестовали по делу о теракте

По сообщению управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, железнодорожники увидели следы взлома и поджога релейного шкафа, полицейские при осмотре повреждённого шкафа и прилегающей к нему территории обнаружили кабели со следами оплавления, предохранители и зажигалку.