09:29 04.02.2026
В Башкирии двух подростков арестовали по делу о теракте
В Башкирии двух подростков арестовали по делу о теракте
Двое подростков, обвиняемых в совершении теракта на железной дороге в Башкирии, арестованы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 04.02.2026
происшествия, россия, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф), горьковская железная дорога
Происшествия, Россия, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ), Горьковская железная дорога
В Башкирии двух подростков арестовали по делу о теракте

В Башкирии двух подростков арестовали по делу о теракте на железной дороге

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Двое подростков, обвиняемых в совершении теракта на железной дороге в Башкирии, арестованы, сообщает СК РФ.
"В республике Башкортостан двум несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении теракта на железной дороге. Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России двум 15-летним жителям региона предъявлено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору)… В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СК на платформе Max.
По данным следствия, обвиняемые вечером 27 января, находясь вблизи железнодорожной станции "Янаул" Горьковской железной дороги, подожгли железнодорожное оборудование, отвечающее за безопасность движения поездов. Установлено, что подростки выполняли заказ интернет-вербовщиков, действующих против интересов РФ, им обещали 15 тысяч рублей, но не заплатили. Фигурантов оперативно задержали.
По сообщению управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, железнодорожники увидели следы взлома и поджога релейного шкафа, полицейские при осмотре повреждённого шкафа и прилегающей к нему территории обнаружили кабели со следами оплавления, предохранители и зажигалку.
