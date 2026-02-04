https://ria.ru/20260204/armeniya-2072119319.html
Новая конституции Армении будет готова в марте
Новая конституции Армении будет готова в марте - РИА Новости, 04.02.2026
Новая конституции Армении будет готова в марте
РИА Новости/ ТЕКСТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ АРМЕНИИ БУДЕТ ГОТОВ В МАРТЕ - МИНЮСТ РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:55:00+03:00
2026-02-04T10:55:00+03:00
2026-02-04T10:55:00+03:00
в мире
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения
Новая конституции Армении будет готова в марте
Текст новой конституции Армении будет готов в марте