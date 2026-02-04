Рейтинг@Mail.ru
Новая конституции Армении будет готова в марте - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/armeniya-2072119319.html
Новая конституции Армении будет готова в марте
Новая конституции Армении будет готова в марте - РИА Новости, 04.02.2026
Новая конституции Армении будет готова в марте
РИА Новости/ ТЕКСТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ АРМЕНИИ БУДЕТ ГОТОВ В МАРТЕ - МИНЮСТ РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T10:55:00+03:00
2026-02-04T10:55:00+03:00
в мире
армения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_0:294:3023:1994_1920x0_80_0_0_c385c5c2c4dc6ecbae1fe107d32a4bab.jpg
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/06/1600193586_291:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_750ec31e406c5b607452e1d837a532b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения
В мире, Армения
Новая конституции Армении будет готова в марте

Текст новой конституции Армении будет готов в марте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИА Новости/ ТЕКСТ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ АРМЕНИИ БУДЕТ ГОТОВ В МАРТЕ - МИНЮСТ
 
В миреАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала