Алиев и Пашинян отметили позитивную динамику в нормализации отношений
11:21 04.02.2026 (обновлено: 12:20 04.02.2026)
Алиев и Пашинян отметили позитивную динамику в нормализации отношений
Алиев и Пашинян отметили позитивную динамику в нормализации отношений
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби. 4 февраля 2026
© Фото : Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Абу-Даби. 4 февраля 2026
БАКУ, 4 фев – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
Четвертого февраля Алиев встретился с Пашиняном в Абу-Даби.
"В ходе встречи стороны приветствовали прогресс, достигнутый по итогам Вашингтонского саммита, организованного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Алиев и Пашинян отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе. Стороны признали, что общества Азербайджана и Армении являются свидетелями реальных преимуществ мира на местах", - говорится в сообщении.
