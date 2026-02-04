https://ria.ru/20260204/aliev-2072125967.html
Алиев и Пашинян отметили позитивную динамику в нормализации отношений
Алиев и Пашинян отметили позитивную динамику в нормализации отношений
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили важность сохранения позитивной динамики в продвижении процесса нормализации РИА Новости, 04.02.2026
