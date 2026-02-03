Запад сбросил маски, заявил Шойгу

НЕЙПЬИДО, 3 фев - РИА Новости. Страны Запада сбросили маски и уже не ищет благовидных предлогов для вмешательства в дела других стран, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном.