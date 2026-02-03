Рейтинг@Mail.ru
Запад сбросил маски, заявил Шойгу
09:37 03.02.2026 (обновлено: 09:54 03.02.2026)
Запад сбросил маски, заявил Шойгу
Запад сбросил маски, заявил Шойгу - РИА Новости, 03.02.2026
Запад сбросил маски, заявил Шойгу
Страны Запада сбросили маски и уже не ищет благовидных предлогов для вмешательства в дела других стран, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу РИА Новости, 03.02.2026
Запад сбросил маски, заявил Шойгу

Шойгу: Запад сбросил маски и не ищет предлогов для вмешательства в дела других

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи в Нейпьидо. 3 февраля 2026
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи в Нейпьидо. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи в Нейпьидо. 3 февраля 2026
НЕЙПЬИДО, 3 фев - РИА Новости. Страны Запада сбросили маски и уже не ищет благовидных предлогов для вмешательства в дела других стран, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном.
"До недавнего времени западники прикрывались лозунгами о защите демократических ценностей и международного права. Как мы видим, теперь маски сброшены и на Западе уже не утруждают себя поиском благовидного предлога для вмешательства", - сказал Шойгу.
По мнению секретаря СБ РФ, при этом суть политики Запада в отношении независимых государств "не поменялась". "По-прежнему предпринимаются попытки переформатировать общества инструментами социальной инженерии, привести к власти прозападные режимы, добиться беспрепятственного доступа к природным богатствам", - указал Шойгу.
Он обратил внимание на то, что нынешняя встреча "проходит на фоне кардинальных изменений в международных отношениях и неуклонной деградации обстановки в области безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке". "Страны Запада, которые традиционно вмешивались во внутренние дела государств глобального Юга и Востока, провозгласили переход от порядка, основанного на правилах, к концепции мира через силу", - добавил секретарь российского Совбеза.
По его словам, для противостояния нападкам извне "сегодня, как и во все времена, ключевую роль играет военная сила, способность государств обеспечить незыблемость конституционного строя и возможности экономики противостоять внешнему санкционному давлению".
Сотрудничество России и Мьянмы в сфере политики, экономики и безопасности "сделает наши страны сильнее и устойчивее", уверен Шойгу.
