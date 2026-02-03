Рейтинг@Mail.ru
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна
09:26 03.02.2026
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна
в мире
сша
джеффри эпштейн
мария захарова
хиллари клинтон
сша
в мире, сша, джеффри эпштейн, мария захарова, хиллари клинтон
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Мария Захарова, Хиллари Клинтон
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Официальный представитель Мария Захарова с иронией сообщила, что надеется на "презентацию, переходящую в реконструкцию", от экс-президента США Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, когда те будут давать показания по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Пресс-секретарь бывшего президента Анхель Варенья ранее сообщил, что Клинтоны согласились дать показания комитету палаты представителей США по надзору по делу Эпштейна.
"Надеюсь, с презентацией, переходящей в реконструкцию", - прокомментировала это Захарова в своем Telegram-канале.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
