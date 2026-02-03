https://ria.ru/20260203/zaharova-2071857972.html
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна - РИА Новости, 03.02.2026
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна
Официальный представитель Мария Захарова с иронией сообщила, что надеется на "презентацию, переходящую в реконструкцию", от экс-президента США Билла Клинтона и... РИА Новости, 03.02.2026
Захарова предположила, как Клинтоны будут давать показания по делу Эпштейна
