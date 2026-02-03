https://ria.ru/20260203/yametova-2071894090.html
Фигуристка из ЦСКА раскрыла тайну тренировок с Трусовой и Валиевой
Фигуристка из ЦСКА раскрыла тайну тренировок с Трусовой и Валиевой - РИА Новости Спорт, 03.02.2026
Фигуристка из ЦСКА раскрыла тайну тренировок с Трусовой и Валиевой
Призер внутрироссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова заявила в интервью РИА Новости, что испытала невероятные чувства во время тренировок... РИА Новости Спорт, 03.02.2026
2026-02-03T11:52:00+03:00
2026-02-03T11:52:00+03:00
2026-02-03T12:43:00+03:00
фигурное катание
спорт
вероника яметова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071770888_0:0:2123:1195_1920x0_80_0_0_59ce47edc16bde49b1057c7555472eaa.jpg
https://ria.ru/20260202/tarasova-2071699851.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071770888_174:0:1989:1361_1920x0_80_0_0_c60a1f485bc5fdb72ddc2dc7dae310c7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, вероника яметова
Фигурное катание, Спорт, Вероника Яметова
Фигуристка из ЦСКА раскрыла тайну тренировок с Трусовой и Валиевой
Фигуристка Яметова назвала заоблачным опыт выступления с Трусовой и Валиевой
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости, Влад Жуков. Призер внутрироссийских соревнований по фигурному катанию Вероника Яметова заявила в интервью РИА Новости, что испытала невероятные чувства во время тренировок рядом с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой.
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года 21-летняя Трусова и 19-летняя Валиева вернулись к соревнованиям после пауз в карьере, выступив на прыжковом чемпионате России, который прошел 31 января – 1 февраля в Москве.
«
"В прошлый предолимпийский сезон я каталась с ними на соревнованиях, и тогда это было чем-то заоблачным для меня, - сказала Яметова. - Особенно когда была в одной разминке с ними – четверные летают в разные стороны! Было страшно, что я кому-то помешаю. После этого удалось покататься с Сашей на сборах у Светланы Владимировны (Соколовской). Она хорошо общается с младшими ребятами, и со временем мне стало комфортно. Будет очень интересно встретиться с ними снова на соревнованиях".
Полностью интервью с Вероникой Яметовой читайте во вторник на сайте РИА Новости.