Фигуристка из ЦСКА раскрыла тайну тренировок с Трусовой и Валиевой

"В прошлый предолимпийский сезон я каталась с ними на соревнованиях, и тогда это было чем-то заоблачным для меня, - сказала Яметова. - Особенно когда была в одной разминке с ними – четверные летают в разные стороны! Было страшно, что я кому-то помешаю. После этого удалось покататься с Сашей на сборах у Светланы Владимировны (Соколовской). Она хорошо общается с младшими ребятами, и со временем мне стало комфортно. Будет очень интересно встретиться с ними снова на соревнованиях".