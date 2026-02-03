https://ria.ru/20260203/vzryvy-2071830587.html
В Сумах и Днепропетровске прогремели взрывы
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Сумах, а также о повторных взрывах в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. РИА Новости, 03.02.2026
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепропетровская область
днепропетровск
днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепропетровская область
