В Киеве и Днепропетровске прогремели новые взрывы
Очередные мощные взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, передает агентство Укринформ со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 03.02.2026
