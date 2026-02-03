Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 03.02.2026 (обновлено: 16:07 03.02.2026)
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось - РИА Новости, 03.02.2026
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в городе Новая Каховка возросло до пяти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир... РИА Новости, 03.02.2026
херсонская область
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
совет федерации рф
херсонская область
новая каховка
херсонская область , происшествия, новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины, совет федерации рф
Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось

Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось до 5

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ в Новой Каховке
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия удара ВСУ в Новой Каховке
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в городе Новая Каховка возросло до пяти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Новая Каховка подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ утром во вторник. По информации губернатора Владимира Сальдо, погибли три человека, есть раненые. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину. В свою очередь сенатор от Херсонской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк сообщил, что при атаке ранены трое сотрудников МФЦ.
"После удара по зданию МФЦ в Новой Каховке получили ранения пять человек. Всем пострадавшим была оперативно предоставлена медицинская помощь", - сказал Василенко.
По его словам, один человек с ранениями лёгкой степени тяжести находится на амбулаторном лечении.
"Двое проходят лечение в Каховской центральной районной больнице, ещё двое были маршрутизированы в Скадовскую ЦРБ из которых один пациент в тяжелом состоянии", - сказал Василенко.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьПроисшествияНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСовет Федерации РФ
 
 
