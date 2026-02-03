https://ria.ru/20260203/vsu-2071978710.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось
Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось до 5
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в городе Новая Каховка возросло до пяти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.
Новая Каховка
подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ
утром во вторник. По информации губернатора Владимира Сальдо
, погибли три человека, есть раненые. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре - МФЦ и продуктовому магазину. В свою очередь сенатор от Херсонской области
, член комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности Константин Басюк сообщил, что при атаке ранены трое сотрудников МФЦ.
"После удара по зданию МФЦ в Новой Каховке получили ранения пять человек. Всем пострадавшим была оперативно предоставлена медицинская помощь", - сказал Василенко.
По его словам, один человек с ранениями лёгкой степени тяжести находится на амбулаторном лечении.
"Двое проходят лечение в Каховской центральной районной больнице, ещё двое были маршрутизированы в Скадовскую ЦРБ из которых один пациент в тяжелом состоянии", - сказал Василенко.