Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в Херсонской области увеличилось

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Число пострадавших при ударе ВСУ по МФЦ в городе Новая Каховка возросло до пяти, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

"После удара по зданию МФЦ в Новой Каховке получили ранения пять человек. Всем пострадавшим была оперативно предоставлена медицинская помощь", - сказал Василенко.

По его словам, один человек с ранениями лёгкой степени тяжести находится на амбулаторном лечении.