МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Подразделение ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) воюет на запорожском направлении, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что СЛБ воюет на запорожском направлении - на границе с Днепропетровской областью.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.