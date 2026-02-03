Рейтинг@Mail.ru
Наука
 
17:30 03.02.2026 (обновлено: 18:34 03.02.2026)
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 03.02.2026
Наука
российская академия наук, земля, солнце, космос - риа наука
Российская академия наук, Наука, Земля, Солнце, Космос - РИА Наука
© Getty Images / naratrip boonroungВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка наивысшего класса Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени", — говорится в посте в Telegram-канале.
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramНа Солнце произошла вспышка наивысшего класса Х
Вспышка на Солнце. 2 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Ученые рассказали, когда активный центр на Солнце развернется к Земле
2 февраля, 10:36
Эта вспышка стала четвертым событием класса Х в этом году. Первые две произошли 18 января и 1 февраля, а третья — накануне, ей присвоили балл Х8.1.
Согласно данным на сайте лаборатории, сегодня на Солнце также произошли два обычных события класса С и восемь сильных класса М.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Гигантский протуберанец оторвался от Солнца - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Магнитные бури в феврале: прогноз на месяц
2 февраля, 17:51
 
НаукаРоссийская академия наукЗемляСолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
