МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка наивысшего класса Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени", — говорится в посте в Telegram-канале

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram На Солнце произошла вспышка наивысшего класса Х © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram На Солнце произошла вспышка наивысшего класса Х

Эта вспышка стала четвертым событием класса Х в этом году. Первые две произошли 18 января и 1 февраля, а третья — накануне, ей присвоили балл Х8.1 .

Согласно данным на сайте лаборатории, сегодня на Солнце также произошли два обычных события класса С и восемь сильных класса М.

Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.