https://ria.ru/20260203/vspyshka-2072004495.html
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса - РИА Новости, 03.02.2026
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T17:30:00+03:00
2026-02-03T17:30:00+03:00
2026-02-03T18:34:00+03:00
российская академия наук
наука
земля
солнце
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071735923_70:0:3711:2048_1920x0_80_0_0_21ae1ba52cb5cc23ec51897ac9411db7.jpg
https://ria.ru/20260202/zemlja-2071649182.html
https://ria.ru/20260202/magnitnye-buri-v-fevrale-2026-2071772513.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071735923_525:0:3256:2048_1920x0_80_0_0_1792c6a7574135653a125b88a022ed58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, земля, солнце, космос - риа наука
Российская академия наук, Наука, Земля, Солнце, Космос - РИА Наука
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса
На Солнце произошла вспышка наивысшего класса X
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На Солнце произошла вспышка наивысшего класса Х, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"Балл события — X1.5. Пик достигнут в 17:08 по московскому времени", — говорится в посте в Telegram-канале
.
Эта вспышка стала четвертым событием класса Х в этом году. Первые две произошли 18 января и 1 февраля, а третья — накануне, ей присвоили балл Х8.1.
Согласно данным на сайте лаборатории, сегодня на Солнце также произошли два обычных события класса С и восемь сильных класса М.
Вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они способны вызывать на Земле
магнитные бури, которые приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.