В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил РИА Новости, что слова генсека НАТО Марка Рютте о размещении иностранных войск на Украине являются торпедой во все усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

"Сценарий, при котором перемирие превращается в предлог для натовской оккупации Украины, малореален. Так что заявление генсека НАТО - очередная торпеда во все усилия по мирному урегулированию украинского конфликта", - сказал Басюк.

По его словам, разговоры о "мгновенном" вводе войск НАТО на Украину выглядят откровенно опасными.

"Это не миротворчество, а попытка закрепить военное присутствие альянса у границ России и создать плацдарм для дальнейшего давления — политического и военного. Что, безусловно, увеличивает вероятность прямого конфликта Запада и России", - сказал сенатор.

В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы , в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.