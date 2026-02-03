Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/ukraina-2072028149.html
В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине
В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине - РИА Новости, 03.02.2026
В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине
Заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил РИА Новости, что слова генсека НАТО Марка Рютте о... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T19:19:00+03:00
2026-02-03T19:19:00+03:00
в мире
украина
россия
великобритания
марк рютте
нато
совет федерации рф
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
https://ria.ru/20260203/ryutte-2071918550.html
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070078240.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, великобритания, марк рютте, нато, совет федерации рф, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Великобритания, Марк Рютте, НАТО, Совет Федерации РФ, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине

Басюк назвал слова Рютте о войсках на Украине торпедой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил РИА Новости, что слова генсека НАТО Марка Рютте о размещении иностранных войск на Украине являются торпедой во все усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
Рютте: Войска НАТО появятся на Украине сразу после заключения мира - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Рютте: войска НАТО появятся на Украине после заключения мира
Вчера, 13:04
"Сценарий, при котором перемирие превращается в предлог для натовской оккупации Украины, малореален. Так что заявление генсека НАТО - очередная торпеда во все усилия по мирному урегулированию украинского конфликта", - сказал Басюк.
По его словам, разговоры о "мгновенном" вводе войск НАТО на Украину выглядят откровенно опасными.
"Это не миротворчество, а попытка закрепить военное присутствие альянса у границ России и создать плацдарм для дальнейшего давления — политического и военного. Что, безусловно, увеличивает вероятность прямого конфликта Запада и России", - сказал сенатор.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
24 января, 16:21
 
В миреУкраинаРоссияВеликобританияМарк РюттеНАТОСовет Федерации РФВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала