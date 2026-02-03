В Совфеде прокомментировали слова Рютте о войсках на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил РИА Новости, что слова генсека НАТО Марка Рютте о размещении иностранных войск на Украине являются торпедой во все усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.
Иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Верховной раде.
"Сценарий, при котором перемирие превращается в предлог для натовской оккупации Украины, малореален. Так что заявление генсека НАТО - очередная торпеда во все усилия по мирному урегулированию украинского конфликта", - сказал Басюк.
По его словам, разговоры о "мгновенном" вводе войск НАТО на Украину выглядят откровенно опасными.
"Это не миротворчество, а попытка закрепить военное присутствие альянса у границ России и создать плацдарм для дальнейшего давления — политического и военного. Что, безусловно, увеличивает вероятность прямого конфликта Запада и России", - сказал сенатор.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия ВС РФ - это именно принуждение к мирному решению.