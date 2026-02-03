Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 03.02.2026
Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.02.2026
В десяти украинских областях объявили тревогу

В 10 областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу

© REUTERS / Alina SmutkoЛюди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги
Люди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Люди на станции метро в Киеве во время воздушной тревоги. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позже в большинстве регионов ее отменили.
Согласно данным онлайн карты, сигнал воздушной тревоги звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
