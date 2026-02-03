Рейтинг@Mail.ru
Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело
00:25 03.02.2026 (обновлено: 00:48 03.02.2026)
Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело
Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело - РИА Новости, 03.02.2026
Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело
Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, сообщил, что его спрятал тело в Ломоносовском районе в Ленобласти, сообщает... РИА Новости, 03.02.2026
Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело

Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге скрыл тело в Ломоносовском районе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, сообщил, что его спрятал тело в Ломоносовском районе в Ленобласти, сообщает пресс-центр Следственного комитета.
"В ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. Кроме того, мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе, где скрыл тело мальчика", — говорится в сообщении.
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : соцсети
Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге
По местам пребывания фигуранта прошли обыски, следователи также осмотрели его автомобиль и изучили "информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств".
Накануне вечером источник РИА Новости в оперативных службах сообщил, что подозреваемый в похищении мальчика, признался в его убийстве.
По данным следствия, ребенок сел к задержанному в машину. Как утверждает Telegram-канал SHOT, мальчик подрабатывал мойкой авто, а в день пропажи мог общаться с преступником. Сообщается, что мужчина, ранее судимый за кражу, предлагал детям покататься на машине за деньги, а в его ноутбуке нашли детскую порнографию.
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу
Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге
Как уточняли в комментарии агентству оперативные службы, его привезли на допрос из Псковской области. Ранее в понедельник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве, сотрудники отрабатывали все версии произошедшего. Правоохранительные органы и волонтеры все это время продолжали поиски пропавшего.
Павел Тифитулин ушел из дома на Красносельском шоссе в понедельник около 14:00 30 января и не вернулся. Одет был в черную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги, черную шапку и бежевый шарф. Источник агентства в экстренных службах сообщал, что последний раз видеокамеры зафиксировали его в тот же день около торгового комплекса "Лента" на Таллинском шоссе. Далее его след обрывается.
Поисковый отряд - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Пропавшего в Петербурге мальчика искали с помощью коптера
Вчера, 12:27
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургЛомоносовский районПсковская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
