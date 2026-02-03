Подозреваемый в убийстве ребенка в Петербурге показал, где спрятал тело

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге, сообщил, что его спрятал тело в Ломоносовском районе в Ленобласти, сообщает пресс-центр Следственного комитета.

"В ходе расследования уголовного дела получена информация об убийстве ребенка. Кроме того, мужчина сообщил о месте в Ломоносовском районе , где скрыл тело мальчика", — говорится в сообщении.

© Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге © Фото : соцсети Подозреваемый в похищении девятилетнего мальчика в Петербурге

По местам пребывания фигуранта прошли обыски, следователи также осмотрели его автомобиль и изучили "информационные носители, на которых обнаружены сведения, относящиеся к расследованию, изъят ряд доказательств".

Накануне вечером источник РИА Новости в оперативных службах сообщил, что подозреваемый в похищении мальчика, признался в его убийстве.

По данным следствия, ребенок сел к задержанному в машину. Как утверждает Telegram-канал SHOT, мальчик подрабатывал мойкой авто, а в день пропажи мог общаться с преступником. Сообщается, что мужчина, ранее судимый за кражу, предлагал детям покататься на машине за деньги, а в его ноутбуке нашли детскую порнографию.

© Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге © Фото : ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Мальчик, пропавший в Санкт-Петербурге

Как уточняли в комментарии агентству оперативные службы, его привезли на допрос из Псковской области . Ранее в понедельник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела об убийстве, сотрудники отрабатывали все версии произошедшего. Правоохранительные органы и волонтеры все это время продолжали поиски пропавшего.