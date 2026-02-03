Рейтинг@Mail.ru
Турция готова стать посредником между Ираном и США, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.02.2026
22:16 03.02.2026
Турция готова стать посредником между Ираном и США, заявил Эрдоган
Турция готова стать посредником между Ираном и США, заявил Эрдоган
Турция готова стать посредником между Ираном и США, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция готова взять на себя роль посредника между Ираном и США

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 3 февраля — РИА Новости. Турция готова взять на себя роль посредника между Ираном и США и считает важным поддерживать консультации и координацию с Саудовской Аравией и Пакистаном на фоне напряженности вокруг Ирана, сообщила газета Sabah со ссылкой на заявления президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила во вторник, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по отношению к одному из военных кораблей.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран потребовал изменить формат переговоров с США, сообщил Axios
Вчера, 20:09
"Мы категорически не хотим новой войны в регионе и выступаем за решение проблем путем диалога и здравого смысла. Турция готова взять на себя роль посредника между Ираном и США", — приводит издание слова президента.
Как отмечает газета, глава государства подчеркнул, что Анкара на всех международных площадках выступает против военного вмешательства в Иране и доводит до сведения партнеров необходимость избегать шагов, способных привести к эскалации напряженности. По его словам, Турция выступает против любых действий, которые могут усилить конфликт в регионе, и поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира.
"Президент также указал на важность консультаций и координации с региональными странами, включая Саудовскую Аравию и Пакистан, в целях предотвращения возможного конфликта", - пишет Sabah.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT
Вчера, 10:54
 
