Турция готова стать посредником между Ираном и США, заявил Эрдоган

АНКАРА, 3 февраля — РИА Новости. Турция готова взять на себя роль посредника между Ираном и США и считает важным поддерживать консультации и координацию с Саудовской Аравией и Пакистаном на фоне напряженности вокруг Ирана, сообщила газета Sabah со ссылкой на заявления президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные в ходе визита в Саудовскую Аравию.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила во вторник, что силы Центрального командования США сбили иранский беспилотник, который якобы действовал агрессивно по отношению к одному из военных кораблей.
Как отмечает газета, глава государства подчеркнул, что Анкара на всех международных площадках выступает против военного вмешательства в Иране и доводит до сведения партнеров необходимость избегать шагов, способных привести к эскалации напряженности. По его словам, Турция выступает против любых действий, которые могут усилить конфликт в регионе, и поддерживает инициативы, направленные на укрепление мира.
"Президент также указал на важность консультаций и координации с региональными странами, включая Саудовскую Аравию и Пакистан, в целях предотвращения возможного конфликта", - пишет Sabah.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). Он заявил, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".