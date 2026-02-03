ЦСКА договорился о контракте с защитником "Спортинга", заявил агент

"Рейс - это талантливый защитник, который показал хороший уровень, у него высокая скорость и техника лучше, чем в среднем у защитников, а также высокий объем работы. Самое главное, он еще умеет и забивать. Он может играть и в качестве центрального защитника, но, на мой взгляд, он лучше смотрится на позиции центрального защитника. Это интересная сделка, потому что рисков никаких нет - он способен дать результат здесь и сейчас", - добавил собеседник агентства.