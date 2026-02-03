Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА договорился о контракте с защитником "Спортинга", заявил агент
14:42 03.02.2026
ЦСКА договорился о контракте с защитником "Спортинга", заявил агент
ЦСКА договорился о контракте с защитником "Спортинга", заявил агент

РИА Новости: ЦСКА договорился о переходе защитника "Спортинга" Рейса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Футбольный агент Паулу Барбоза в разговоре с РИА Новости сообщил, что московский ЦСКА договорился об условиях контракта с защитником португальского "Спортинга" Матеусом Рейсом.
Ранее португальское издание Record сообщало о том, что Матеус Рейс близок к переходу в ЦСКА. Отмечалось, что стороны согласовывают контракт, согласно которому 30-летний защитник будет получать 4 млн евро в год.
«
"Исходя из того, что я знаю, с игроком уже есть договоренность, остается вопрос со "Спортингом". Надо учитывать, что у Рейса остается несколько месяцев до конца контракта. "Спортингу" лучше продать его сейчас, чем потом ничего не заработать", - сказал Барбоза.
"Рейс - это талантливый защитник, который показал хороший уровень, у него высокая скорость и техника лучше, чем в среднем у защитников, а также высокий объем работы. Самое главное, он еще умеет и забивать. Он может играть и в качестве центрального защитника, но, на мой взгляд, он лучше смотрится на позиции центрального защитника. Это интересная сделка, потому что рисков никаких нет - он способен дать результат здесь и сейчас", - добавил собеседник агентства.
Рейс является воспитанником бразильского "Сан-Паулу" и выступает в составе "Спортинга" с лета 2021 года. Действующее соглашение бразильца с португальским клубом рассчитано до конца сезона. В текущем сезоне он сыграл 20 матчей.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Агент Барбоза допустил, что "Зенит" арендует одноклубника Роналду
Вчера, 14:33
 
Футбол Спорт Спортинг (Лиссабон) ПФК ЦСКА Трансферы в РПЛ РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
