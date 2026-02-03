Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 03.02.2026 (обновлено: 12:21 03.02.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 385 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные...
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"

Группировка "Центр" уничтожила более 385 военных ВСУ и 3 бронемашины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", улучшив положение по переднему краю, уничтожили за сутки более 385 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Белицкое, Гришино Донецкой народной республики, Новопавловка, Новоподгородное и Гавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
