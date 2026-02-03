В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Воздушная тревога была объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, сигнал тревоги в украинской столице начал звучать в 1.24 мск.