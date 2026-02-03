Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил скандального финансиста Джеффри Эпштейн, в связях с которым его подозревают, в попытке помешать ему победить на президентских выборах в 2016 году.

"Но всё оказалось даже ещё лучше, потому что они (Минюст США - ред.) обнаружили, что Джеффри Эпштейн и его подручный, писатель по имени Майкл Вулф, замышляли заговор против Дональда Трампа , чтобы тот проиграл выборы. Таким образом, Эпштейн вступил в сговор с писателем, чтобы я проиграл выборы", - сказал Трамп журналистам.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.

Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что американский лидер был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.