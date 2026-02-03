https://ria.ru/20260203/tramp-2071838760.html
Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах
Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах - РИА Новости, 03.02.2026
Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах
Президент США Дональд Трамп обвинил скандального финансиста Джеффри Эпштейн, в связях с которым его подозревают, в попытке помешать ему победить на... РИА Новости, 03.02.2026
ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил скандального финансиста Джеффри Эпштейн, в связях с которым его подозревают, в попытке помешать ему победить на президентских выборах в 2016 году.
"Но всё оказалось даже ещё лучше, потому что они (Минюст США
- ред.) обнаружили, что Джеффри Эпштейн
и его подручный, писатель по имени Майкл Вулф, замышляли заговор против Дональда Трампа
, чтобы тот проиграл выборы. Таким образом, Эпштейн вступил в сговор с писателем, чтобы я проиграл выборы", - сказал Трамп журналистам.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что американский лидер был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.