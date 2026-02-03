Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах - РИА Новости, 03.02.2026
05:31 03.02.2026
Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах
Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах
Президент США Дональд Трамп обвинил скандального финансиста Джеффри Эпштейн, в связях с которым его подозревают, в попытке помешать ему победить на...
в мире
сша
джеффри эпштейн
дональд трамп
сша
в мире, сша, джеффри эпштейн, дональд трамп
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп
Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах

Трамп обвинил Эпштейна в попытке помешать ему победить на выборах президента США

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил скандального финансиста Джеффри Эпштейн, в связях с которым его подозревают, в попытке помешать ему победить на президентских выборах в 2016 году.
"Но всё оказалось даже ещё лучше, потому что они (Минюст США - ред.) обнаружили, что Джеффри Эпштейн и его подручный, писатель по имени Майкл Вулф, замышляли заговор против Дональда Трампа, чтобы тот проиграл выборы. Таким образом, Эпштейн вступил в сговор с писателем, чтобы я проиграл выборы", - сказал Трамп журналистам.
Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Эпштейн изучал статьи с оценками когнитивного здоровья Трампа
2 февраля, 22:10
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил 30 января о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов.
Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что американский лидер был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп уверен в том, что к нему нет никаких вопросов по делу Эпштейна
Вчера, 01:08
 
