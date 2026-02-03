Бывший "Театр песни" Пугачевой завершил реорганизацию

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Компания "Театр песни", учредителем которого были артистка Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию, уведомив о ее завершении в середине января, говорится в официальных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.

ООО "Театр песни" было создано в 2008 году и носило название "Театр песни Аллы Пугачевой ", но уже в 2009 году, как говорится в материалах, Пугачева и Орбакайте вышли из состава учредителей, и компания была переименована.

По сообщениям СМИ, театр планировали построить в Санкт-Петербурге

В октябре 2025 года соответствующие органы были уведомлены о начале процедуры реорганизации, а в середине января - о ее завершении.