Бывший "Театр песни" Пугачевой завершил реорганизацию
Компания "Театр песни", учредителем которого были артистка Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию, уведомив о ее завершении в середине РИА Новости, 03.02.2026
Бывший "Театр песни" Пугачевой завершил реорганизацию
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Компания "Театр песни", учредителем которого были артистка Алла Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте, прошла реорганизацию, уведомив о ее завершении в середине января, говорится в официальных документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
ООО "Театр песни" было создано в 2008 году и носило название "Театр песни Аллы Пугачевой
", но уже в 2009 году, как говорится в материалах, Пугачева и Орбакайте
вышли из состава учредителей, и компания была переименована.
По сообщениям СМИ, театр планировали построить в Санкт-Петербурге
.
В октябре 2025 года соответствующие органы были уведомлены о начале процедуры реорганизации, а в середине января - о ее завершении.
Как говорится в документах, вторым участником реорганизации является ООО "Пи Эм Ай Софт", основным видом деятельности которой значится деятельность рекламных агентств. Согласно имеющимся данным, эта компания прекратит деятельность после реорганизации.