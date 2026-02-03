Рейтинг@Mail.ru
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/tanker-2072043420.html
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS - РИА Новости, 03.02.2026
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS
Военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали остановить судно, однако оно продолжило движение под военным... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:01:00+03:00
2026-02-03T21:01:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:43:800:493_1920x0_80_0_0_6b53625fc52e97d0eee33858497ec970.jpg
https://ria.ru/20260203/iran-2071879496.html
иран
сша
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024755986_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_c893d250b9f4061b6f0987e76a7e31f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ормузский пролив, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Корпус стражей исламской революции
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS

CBS: иранские катера приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали остановить судно, однако оно продолжило движение под военным сопровождением, сообщает CBS News со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Vanguard Tech.
По данным компании, танкер Stena Imperative во время прохода через пролив был сближен "тремя парами небольших вооруженных лодок", принадлежащих Корпусу стражей исламской революции. Катера по радио приказали капитану "остановить двигатели и подготовиться к досмотру", но судно увеличило скорость и сохранило курс.
«
"Судно в настоящее время сопровождается американским военным кораблем", — заявили в Vanguard Tech.
Компания подчеркнула, что танкер не заходил в территориальные воды Ирана. Судно продолжило путь к месту назначения в Бахрейне и, как ожидается, прибудет в порт Ситра 5 февраля.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Иран готов свернуть ядерную программу в качестве уступки США, пишет NYT
Вчера, 10:54
 
В миреИранСШАОрмузский проливКорпус стражей исламской революции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала