Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS - РИА Новости, 03.02.2026
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS
Военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе и потребовали остановить судно, однако оно продолжило движение под военным... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:01:00+03:00
2026-02-03T21:01:00+03:00
2026-02-03T21:01:00+03:00
в мире
иран
сша
ормузский пролив
корпус стражей исламской революции
иран
сша
ормузский пролив
Новости
ru-RU
в мире, иран, сша, ормузский пролив, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, США, Ормузский пролив, Корпус стражей исламской революции
Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США, передает CBS
CBS: иранские катера приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе