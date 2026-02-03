В Петербурге осудили подростка, надругавшегося над тремя женщинами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Красносельский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам воспитательной колонии несовершеннолетнего местного жителя, который за один день надругался над тремя женщинами, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как отмечается, сначала, будучи нетрезвым, фигурант попытался изнасиловать женщину в магазине, его остановила сработавшая сигнализация. После этого объектом сексуального насилия стала другая женщина, еще одну фигурант изнасиловал. Все это произошло 19 июля 2025 года.

Несовершеннолетний признан виновным по статьям о попытке изнасилования, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (часть 3 статьи 30 – пункт "б" части 2 статьи 131 УК РФ , часть 1 статьи 131 УК РФ и часть 1 статьи 132 УК РФ).