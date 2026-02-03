https://ria.ru/20260203/sud-2072042562.html
В Петербурге осудили подростка, надругавшегося над тремя женщинами
В Петербурге осудили подростка, надругавшегося над тремя женщинами
Красносельский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам воспитательной колонии несовершеннолетнего местного жителя, который за один день надругался над РИА Новости, 03.02.2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев – РИА Новости. Красносельский райсуд Санкт-Петербурга приговорил к восьми годам воспитательной колонии несовершеннолетнего местного жителя, который за один день надругался над тремя женщинами, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
Как отмечается, сначала, будучи нетрезвым, фигурант попытался изнасиловать женщину в магазине, его остановила сработавшая сигнализация. После этого объектом сексуального насилия стала другая женщина, еще одну фигурант изнасиловал. Все это произошло 19 июля 2025 года.
Несовершеннолетний признан виновным по статьям о попытке изнасилования, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера (часть 3 статьи 30 – пункт "б" части 2 статьи 131 УК РФ
, часть 1 статьи 131 УК РФ и часть 1 статьи 132 УК РФ).
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. На основании статьи 70 УК РФ по совокупности приговоров суд присоединил не отбытую часть наказания по приговору Красносельского районного суда от 29.11.2023 года. Окончательно – 8 лет в воспитательной колонии", – говорится в сообщении.