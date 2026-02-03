https://ria.ru/20260203/sud-2072028958.html
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге
Октябрьский районный суд города заключил под стражу 38-летнего Павла Жилкина по делу об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге, передает во вторник... РИА Новости, 03.02.2026
