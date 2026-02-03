Рейтинг@Mail.ru
19:28 03.02.2026
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве мальчика в Петербурге
происшествия
санкт-петербург
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. 3 февраля 2026
Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. 3 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Петр Жилкин, подозреваемый в похищении и убийстве девятилетнего мальчика Паши Тифитулина, в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. 3 февраля 2026
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - РИА Новости. Октябрьский районный суд города заключил под стражу 38-летнего Павла Жилкина по делу об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге, передает во вторник корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Рассмотрев ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Павла Жилкина, суд поставил ходатайство удовлетворить. Избрать заключение под стражу сроком на один месяц 30 суток", - огласила решение судья Людмила Жукова.
