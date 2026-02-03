Суд подтвердил изъятие у Raven Russia недвижимости в Петербурге

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову и ряду юрлиц этой девелоперской группы обратила в доход государства петербургское ООО "Первомайская заря", владеющее бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах.