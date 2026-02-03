Рейтинг@Mail.ru
Суд подтвердил изъятие у Raven Russia недвижимости в Петербурге - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/sud-2072022675.html
Суд подтвердил изъятие у Raven Russia недвижимости в Петербурге
Суд подтвердил изъятие у Raven Russia недвижимости в Петербурге - РИА Новости, 03.02.2026
Суд подтвердил изъятие у Raven Russia недвижимости в Петербурге
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам российских... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T18:48:00+03:00
2026-02-03T18:48:00+03:00
россия
санкт-петербург
мытищи
raven russia
генеральная прокуратура рф
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251219/sud-2063135988.html
россия
санкт-петербург
мытищи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, мытищи, raven russia, генеральная прокуратура рф, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Россия, Санкт-Петербург, Мытищи, Raven Russia, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Суд подтвердил изъятие у Raven Russia недвижимости в Петербурге

Суд подтвердил изъятие у Raven Russia недвижимости в Петербурге и Подмосковье

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову и ряду юрлиц этой девелоперской группы обратила в доход государства петербургское ООО "Первомайская заря", владеющее бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы ответчиков на принятое в октябре прошлого года решение арбитражного суда Москвы.
Суд признал незаконными несколько десятков сделок 2022-2024 годов, преимущественно по перечислению денежных средств российскими юрлицами Raven Russia в адрес эмиратской Phoenix Property Group Limited (бывшая Raven Russia Holdings Cyprus Limited), применил последствия недействительности этих сделок в виде взыскания в казну около 6,3 миллиарда рублей с Богородова, Шувалова и Phoenix Property Group и обратил взыскание на 100% долей "Первомайской зари" и несколько объектов недвижимости, составляющих комплекс в Мытищах.
Суд в апреле 2025 года принял обеспечительные меры, наложив арест на доли ООО "Первомайская заря", а также на имущество эмиратской Dorfin Holdings. Также Росреестру запретили регистрационные действия с 16 объектами недвижимости этих двух компаний в Петербурге и Подмосковье.
Суды трех инстанций ранее полностью удовлетворили первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia, передав 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Суд снял ограничения с бывшей недвижимости Raven Russia
19 декабря 2025, 10:48
 
РоссияСанкт-ПетербургМытищиRaven RussiaГенеральная прокуратура РФФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала