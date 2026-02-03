Суд подтвердил изъятие у Raven Russia недвижимости в Петербурге

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам российских активов британской Raven Игорю Богородову и Ярославу Шувалову и ряду юрлиц этой девелоперской группы обратила в доход государства петербургское ООО "Первомайская заря", владеющее бизнес-центром Kellermann Center в Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, апелляционный суд во вторник отклонил жалобы ответчиков на принятое в октябре прошлого года решение арбитражного суда Москвы.
Суд признал незаконными несколько десятков сделок 2022-2024 годов, преимущественно по перечислению денежных средств российскими юрлицами Raven Russia в адрес эмиратской Phoenix Property Group Limited (бывшая Raven Russia Holdings Cyprus Limited), применил последствия недействительности этих сделок в виде взыскания в казну около 6,3 миллиарда рублей с Богородова, Шувалова и Phoenix Property Group и обратил взыскание на 100% долей "Первомайской зари" и несколько объектов недвижимости, составляющих комплекс в Мытищах.
Суд в апреле 2025 года принял обеспечительные меры, наложив арест на доли ООО "Первомайская заря", а также на имущество эмиратской Dorfin Holdings. Также Росреестру запретили регистрационные действия с 16 объектами недвижимости этих двух компаний в Петербурге и Подмосковье.
Суды трех инстанций ранее полностью удовлетворили первый иск Генпрокуратуры РФ к Богородову, Шувалову и структурам Raven Russia, передав 16 складских комплексов в разных регионах России, принадлежавших Raven Russia, государству в лице Росимущества.
Суд снял ограничения с бывшей недвижимости Raven Russia
19 декабря 2025, 10:48