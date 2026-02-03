https://ria.ru/20260203/sud-2071890318.html
Суд признал штраф Гудкову за клип "Я узкий" законным
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 3 фев - РИА Новости. Московский областной суд признал законным штраф в размере 11 тысяч рублей, назначенный блогеру Александру Гудкову по административному протоколу об унижении достоинства в клипе "Я узкий", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Красногорского городского суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Судом установлено, что Гудков
в социальной сети "ВКонтакте" разместил видеозапись "Александр Гудков – Я узкий", используя аранжировку композиции "Я русский", исполняемую певцом SHAMAN, изменил текст песни, применив словосочетание "Я узкий".
По результатам психолого-лингвистического исследования был сделан вывод о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, рассказывали в пресс-службе Красногорского городского суда.