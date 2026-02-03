Рейтинг@Mail.ru
Суд признал штраф Гудкову за клип "Я узкий" законным - РИА Новости, 03.02.2026
11:45 03.02.2026
Суд признал штраф Гудкову за клип "Я узкий" законным
александр гудков
московский областной суд
происшествия
Суд признал штраф Гудкову за клип "Я узкий" законным

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 3 фев - РИА Новости. Московский областной суд признал законным штраф в размере 11 тысяч рублей, назначенный блогеру Александру Гудкову по административному протоколу об унижении достоинства в клипе "Я узкий", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Красногорского городского суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья.
Судом установлено, что Гудков в социальной сети "ВКонтакте" разместил видеозапись "Александр Гудков – Я узкий", используя аранжировку композиции "Я русский", исполняемую певцом SHAMAN, изменил текст песни, применив словосочетание "Я узкий".
По результатам психолого-лингвистического исследования был сделан вывод о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, рассказывали в пресс-службе Красногорского городского суда.
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Иск Бони к невесте Лепса передали в Замоскворецкий суд
26 декабря 2025, 15:24
 
Александр ГудковМосковский областной судПроисшествия
 
 
