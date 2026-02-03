Рейтинг@Mail.ru
Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна
21:09 03.02.2026
Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна
Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна - РИА Новости, 03.02.2026
Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон дадут показания в конгрессе в рамках расследования преступлений скандально известного... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T21:09:00+03:00
2026-02-03T21:09:00+03:00
в мире
сша
хиллари клинтон
билл клинтон
джеффри эпштейн
сша
в мире, сша, хиллари клинтон, билл клинтон, джеффри эпштейн
В мире, США, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн
Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон дадут показания в конгрессе по делу Эпштейна

© AP Photo / Evan Agostini Билл и Хиллари Клинтон
 Билл и Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© AP Photo / Evan Agostini
Билл и Хиллари Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон дадут показания в конгрессе в рамках расследования преступлений скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, заявил во вторник председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер.
"Как только стало ясно, что палата представителей привлечет их к ответственности за неуважение к конгрессу, Клинтоны полностью уступили и в этом месяце явятся для дачи стенографируемых и записываемых на видео показаний", — написал он в соцсети X.
По словам конгрессмена, Билл Клинтон должен дать показания 27 февраля 2026 года, а Хиллари Клинтон — 26 февраля.
Комер отметил, что ранее они в течение шести месяцев откладывали исполнение повесток и не подчинялись им, после чего комитет начал процедуру привлечения к ответственности за неуважение к конгрессу.
"Мы рассчитываем задать Клинтонам вопросы в рамках нашего расследования ужасающих преступлений Эпштейна и Максвелл, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность для американского народа и пострадавших", — добавил он.
В миреСШАХиллари КлинтонБилл КлинтонДжеффри Эпштейн
 
 
