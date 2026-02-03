Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон дадут показания в конгрессе в рамках расследования преступлений скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, заявил во вторник председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер.

Комер отметил, что ранее они в течение шести месяцев откладывали исполнение повесток и не подчинялись им, после чего комитет начал процедуру привлечения к ответственности за неуважение к конгрессу.