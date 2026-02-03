Билл и Хиллари Клинтон дадут показания по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон дадут показания в конгрессе в рамках расследования преступлений скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл, заявил во вторник председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер.
"Как только стало ясно, что палата представителей привлечет их к ответственности за неуважение к конгрессу, Клинтоны полностью уступили и в этом месяце явятся для дачи стенографируемых и записываемых на видео показаний", — написал он в соцсети X.
По словам конгрессмена, Билл Клинтон должен дать показания 27 февраля 2026 года, а Хиллари Клинтон — 26 февраля.
Комер отметил, что ранее они в течение шести месяцев откладывали исполнение повесток и не подчинялись им, после чего комитет начал процедуру привлечения к ответственности за неуважение к конгрессу.
"Мы рассчитываем задать Клинтонам вопросы в рамках нашего расследования ужасающих преступлений Эпштейна и Максвелл, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность для американского народа и пострадавших", — добавил он.