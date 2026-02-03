Рейтинг@Mail.ru
Молдавии будет сложно вернуться в СНГ, заявил Филат - РИА Новости, 03.02.2026
22:30 03.02.2026
https://ria.ru/20260203/sng-2072054618.html
Молдавии будет сложно вернуться в СНГ, заявил Филат
Молдавии будет сложно вернуться в СНГ, заявил Филат - РИА Новости, 03.02.2026
Молдавии будет сложно вернуться в СНГ, заявил Филат
Молдавии будет очень сложно вернуться обратно в состав СНГ, если она выйдет из Содружества, считает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T22:30:00+03:00
2026-02-03T22:30:00+03:00
в мире
молдавия
россия
казахстан
владимир филат
михай попшой
игорь додон
снг
молдавия
россия
казахстан
в мире, молдавия, россия, казахстан, владимир филат, михай попшой, игорь додон, снг, содружество , евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Казахстан, Владимир Филат, Михай Попшой, Игорь Додон, СНГ, Содружество , Евросоюз
Молдавии будет сложно вернуться в СНГ, заявил Филат

Филат: Молдавии будет сложно вернуться обратно, если она решит выйти из СНГ

© РИА Новости Экс-премьер Молдавии Владимир Филат
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 3 фев - РИА Новости. Молдавии будет очень сложно вернуться обратно в состав СНГ, если она выйдет из Содружества, считает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если законодательный орган одобрит денонсацию трех учредительных соглашений, и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Молдавия не направляла заявление о выходе из СНГ, заявил генсек
29 января, 10:18
"Власть еще не понимает, что выходить из СНГ, как им кажется, легко, потому что они не делают расчеты, не понимают результаты. Но войти обратно будет гораздо сложнее, или даже невозможно", - заявил Филат в эфире телеканала "Первый в Молдове".
По его словам, власть Молдавии считает невозможным вход в ЕС при сохранении членства в СНГ. При этом экс-премьер отметил, что неизвестно, сколько лет республика будет оставаться в статусе кандидата.
Кроме того, политик подчеркнул, что экономика Молдавии и ее внутреннее производство не ориентировано на Европейский союз. Филат уверен, что единственный интересный рынок для того, что производит Молдавия, это рынок СНГ: Россия, Казахстан, Белоруссия и остальные страны содружества.
Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Женщина с флагом Молдавии у посольства Республики Молдавия в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Молдавия уже вышла из нескольких соглашений Содружества, заявил генсек СНГ
29 января, 10:18
 
В миреМолдавияРоссияКазахстанВладимир ФилатМихай ПопшойИгорь ДодонСНГСодружествоЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
