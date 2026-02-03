СМИ обнаружили в файлах Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок

В некоторых видеороликах Эпштейн разговаривает: в одном он указывает женщине, как позировать, а в другом женщина сидит у него на коленях, в то время как он приподнимает ее майку. Многие видеоролики сняты самими женщинами. В файлах также включено большое количество видеороликов, предположительно загруженных с коммерческих порносайтов.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.