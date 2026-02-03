Рейтинг@Mail.ru
СМИ обнаружили в файлах Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок - РИА Новости, 03.02.2026
00:00 03.02.2026
СМИ обнаружили в файлах Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок
Британский телеканал Sky News обнаружил в документах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок
в мире
сша
карибское море
париж
джеффри эпштейн
сша
карибское море
париж
Новости
СМИ обнаружили в файлах Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 фев - РИА Новости. Британский телеканал Sky News обнаружил в документах по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна десятки тысяч порнографических съемок с участием обнаженных женщин.
"Sky News подсчитал, что в файлах содержатся десятки тысяч экземпляров съемок порнографического содержания, некоторые из которых были сделаны самим Эпштейном", - сообщает телеканал.
В обнаруженных видеороликах обнаженные женщины танцуют, позируют и убираются. Некоторые видеоролики были сняты на острове Эпштейна Литл-Сент-Джеймс в Карибском море, в то время как другие, судя по всему, были сняты в его доме в Париже, отмечает Sky News.
В некоторых видеороликах Эпштейн разговаривает: в одном он указывает женщине, как позировать, а в другом женщина сидит у него на коленях, в то время как он приподнимает ее майку. Многие видеоролики сняты самими женщинами. В файлах также включено большое количество видеороликов, предположительно загруженных с коммерческих порносайтов.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. В конце июля 2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
