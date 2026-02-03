Рейтинг@Mail.ru
Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации - РИА Новости, 03.02.2026
09:33 03.02.2026 (обновлено: 09:54 03.02.2026)
Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации
Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации
в мире, мьянма, россия, москва, сергей шойгу, мин аун хлайн
В мире, Мьянма, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Мин Аун Хлайн
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи в Нейпьидо. 3 февраля 2026
НЕЙПЬИДО, 3 фев – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации, хотя Запад пытался расшатать ситуацию в стране.
"Твердо убежден в том, что состоявшееся голосование создаст необходимые условия для стабилизации обстановки в Мьянме и дальнейшего продвижения вашей страны по пути мирного развития и прогресса", - сказал Шойгу на встрече с и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Западу не удастся внести разлад между Россией и Китаем, заявил Шойгу
1 февраля, 18:47
"Вы выполнили обещания, данные гражданам Мьянмы, несмотря на имеющиеся трудности и безуспешные попытки стран Запада расшатать ситуацию в государстве", - обратился секретарь СБ РФ к нему.
Шойгу отметил, что выборы в Мьянме были прозрачными. "Благодарны за создание благоприятных условий для работы российских наблюдателей, которые принимали участие в мониторинге первого этапа голосования. Они оценивают его исключительно положительно", - сказал он.
"Видим, что волеизъявление мьянманского народа носило прозрачный и независимый характер. Властями был обеспечен высокий уровень безопасности на избирательных участках, несмотря на попытки деструктивных сил воспрепятствовать избирательному процессу", - подчеркнул секретарь Совбеза.
По его словам, Москва поддерживает "усилия мьянманского руководства по нормализации внутриполитической обстановки, продвижению мирного диалога с организациями этнических меньшинств".
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и первый министр при канцелярии президента, советник по национальной безопасности Мьянмы Тин Аун Сан во время встречи в Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Россия высоко ценит позицию Мьянмы по украинскому кризису, заявил Шойгу
2 февраля, 13:47
 
