Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн во время встречи в Нейпьидо. 3 февраля 2026

Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации

НЕЙПЬИДО, 3 фев – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации, хотя Запад пытался расшатать ситуацию в стране.

"Твердо убежден в том, что состоявшееся голосование создаст необходимые условия для стабилизации обстановки в Мьянме и дальнейшего продвижения вашей страны по пути мирного развития и прогресса", - сказал Шойгу на встрече с и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном

"Вы выполнили обещания, данные гражданам Мьянмы, несмотря на имеющиеся трудности и безуспешные попытки стран Запада расшатать ситуацию в государстве", - обратился секретарь СБ РФ к нему.

Шойгу отметил, что выборы в Мьянме были прозрачными. "Благодарны за создание благоприятных условий для работы российских наблюдателей, которые принимали участие в мониторинге первого этапа голосования. Они оценивают его исключительно положительно", - сказал он.

"Видим, что волеизъявление мьянманского народа носило прозрачный и независимый характер. Властями был обеспечен высокий уровень безопасности на избирательных участках, несмотря на попытки деструктивных сил воспрепятствовать избирательному процессу", - подчеркнул секретарь Совбеза.