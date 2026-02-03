https://ria.ru/20260203/shoygu-2071859102.html
Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации
Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации - РИА Новости, 03.02.2026
Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации, хотя Запад пытался расшатать ситуацию в...
НЕЙПЬИДО, 3 фев – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу уверен, что в Мьянме после выборов созданы условия для стабилизации, хотя Запад пытался расшатать ситуацию в стране.
"Твердо убежден в том, что состоявшееся голосование создаст необходимые условия для стабилизации обстановки в Мьянме
и дальнейшего продвижения вашей страны по пути мирного развития и прогресса", - сказал Шойгу
на встрече с и.о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном
.
"Вы выполнили обещания, данные гражданам Мьянмы, несмотря на имеющиеся трудности и безуспешные попытки стран Запада расшатать ситуацию в государстве", - обратился секретарь СБ РФ
к нему.
Шойгу отметил, что выборы в Мьянме были прозрачными. "Благодарны за создание благоприятных условий для работы российских наблюдателей, которые принимали участие в мониторинге первого этапа голосования. Они оценивают его исключительно положительно", - сказал он.
"Видим, что волеизъявление мьянманского народа носило прозрачный и независимый характер. Властями был обеспечен высокий уровень безопасности на избирательных участках, несмотря на попытки деструктивных сил воспрепятствовать избирательному процессу", - подчеркнул секретарь Совбеза.
По его словам, Москва
поддерживает "усилия мьянманского руководства по нормализации внутриполитической обстановки, продвижению мирного диалога с организациями этнических меньшинств".