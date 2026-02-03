Рейтинг@Mail.ru
00:16 03.02.2026
Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ
Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ
Сезон гриппа и ОРВИ закончится в России в марте-апреле, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий... РИА Новости, 03.02.2026
общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал, когда в России закончится сезон гриппа и ОРВИ

Онищенко: сезон гриппа и ОРВИ в РФ закончится в марте-апреле

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сезон гриппа и ОРВИ закончится в России в марте-апреле, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Закончится все это (сезон гриппа и ОРВИ - ред.) в марте-апреле месяце в целом в стране", - сказал Онищенко.
Он отметил, что сейчас в России отмечаются разные уровни интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ.
"Это как волны в океане или в море - не бывает, что все одинаково поднялись и одинаково опустились", - заключил академик.
