Рейтинг@Mail.ru
На Алтае прошли испытания зеркал для отслеживания космического мусора - РИА Новости, 03.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:05 03.02.2026 (обновлено: 09:06 03.02.2026)
https://ria.ru/20260203/rostekh-2071853953.html
На Алтае прошли испытания зеркал для отслеживания космического мусора
На Алтае прошли испытания зеркал для отслеживания космического мусора - РИА Новости, 03.02.2026
На Алтае прошли испытания зеркал для отслеживания космического мусора
Комплекс зеркал для Алтайского опытно-лазерного центра имени Германа Титова прошел госипытания, оптика позволит отслеживать различные объекты, в том числе... РИА Новости, 03.02.2026
2026-02-03T09:05:00+03:00
2026-02-03T09:06:00+03:00
наука
земля
луна
герман титов
вадим калюгин
холдинг швабе
ростех
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266793_0:258:3072:1986_1920x0_80_0_0_460de278dd39fc2ae27ecc7ca1e0fab1.jpg
https://ria.ru/20260202/rostekh-2071720804.html
https://ria.ru/20260202/vspyshka-2071721171.html
https://ria.ru/20260130/sarma-2071169594.html
земля
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069266793_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_82efa2fece55f95cab235279487ed5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, луна, герман титов, вадим калюгин, холдинг швабе, ростех, роскосмос, наука
Наука, Земля, Луна, Герман Титов, Вадим Калюгин, Холдинг Швабе, Ростех, Роскосмос, Наука
На Алтае прошли испытания зеркал для отслеживания космического мусора

На Алтае "Ростех" испытал комплекс зеркал для отслеживания космических объектов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРадиотелескоп
Радиотелескоп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Радиотелескоп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комплекс зеркал для Алтайского опытно-лазерного центра имени Германа Титова прошел госипытания, оптика позволит отслеживать различные объекты, в том числе космический мусор, на расстоянии до 3,5 тысячи километров от Земли, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Комплекс с оптикой холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" успешно прошел испытания в Алтайском опытно-лазерном центре имени Г. С. Титова", - говорится в сообщении.
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Ростех" впервые представит обновленный Ми-34М1 на выставке NAIS 2026
2 февраля, 14:29
Отмечается, что для большого телескопа инженеры изготовили главное зеркало диаметром 3,12 метра и массой около трёх тонн, а также дополнительную зеркальную оптику.
"Изделия "Швабе" помогут отслеживать космический мусор, искусственные спутники и другие космические объекты в околоземном пространстве на расстоянии до 3500 км", - добавили в пресс-службе.
Как рассказали в госкорпорации, изображения космических объектов, полученные в ходе испытаний с помощью главного зеркала телескопа производства Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС, входит в "Швабе"), заметно превзошли по уровню детализации все имеющиеся отечественные аналоги.
В госкорпорации добавили, что "Швабе" уже является поставщиком оборудования для Национального гелиогеофизического комплекса (НГК) РАН. Теперь же завершены испытания комплекса инфраструктуры "Роскосмоса". Подобные разработки подтверждают высокий потенциал российской оптической промышленности и способность самостоятельно обеспечить технологический суверенитет в этой сфере, подчеркнули в "Ростехе".
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Ученые рассказали о ночной вспышке на Солнце
2 февраля, 14:29
Госиспытания комплекса длились почти год и проходили при участии специалистов ЛЗОС. Запуск телескопа в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.
Как заявил гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин, трёхметровое параболическое зеркало в объективе телескопа работает вместе со вторичным зеркалом и плоским диагональным. Это позволяет получить детализированные изображения космических объектов. Кроме того, форму большого главного зеркала можно менять при эксплуатации, чтобы уменьшить искажение от влияния атмосферы.
Также в схему телескопа встроен лунный лазерный дальномер. Измерение расстояния до Луны с точностью в несколько миллиметров важно при корректировке работы системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, оно позволяет учитывать гравитационное воздействие небесных тел на спутники.
Алтайский оптико-лазерный центр им. Г.С. Титова входит в научно-производственную корпорацию "Системы прецизионного приборостроения" Роскосмоса (НПК "СПП").
Ростех представит новейшую РСЗО Сарма на выставке в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Ростех" впервые представит новейшую РСЗО "Сарма" на выставке в Эр-Рияде
30 января, 11:08
 
НаукаЗемляЛунаГерман ТитовВадим КалюгинХолдинг ШвабеРостехРоскосмосНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала