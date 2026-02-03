На Алтае прошли испытания зеркал для отслеживания космического мусора

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Комплекс зеркал для Алтайского опытно-лазерного центра имени Германа Титова прошел госипытания, оптика позволит отслеживать различные объекты, в том числе космический мусор, на расстоянии до 3,5 тысячи километров от Земли, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Комплекс с оптикой холдинга " Швабе " госкорпорации " Ростех " успешно прошел испытания в Алтайском опытно-лазерном центре имени Г. С. Титова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для большого телескопа инженеры изготовили главное зеркало диаметром 3,12 метра и массой около трёх тонн, а также дополнительную зеркальную оптику.

"Изделия "Швабе" помогут отслеживать космический мусор, искусственные спутники и другие космические объекты в околоземном пространстве на расстоянии до 3500 км", - добавили в пресс-службе.

Как рассказали в госкорпорации, изображения космических объектов, полученные в ходе испытаний с помощью главного зеркала телескопа производства Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС, входит в "Швабе"), заметно превзошли по уровню детализации все имеющиеся отечественные аналоги.

В госкорпорации добавили, что "Швабе" уже является поставщиком оборудования для Национального гелиогеофизического комплекса (НГК) РАН . Теперь же завершены испытания комплекса инфраструктуры " Роскосмоса ". Подобные разработки подтверждают высокий потенциал российской оптической промышленности и способность самостоятельно обеспечить технологический суверенитет в этой сфере, подчеркнули в "Ростехе".

Госиспытания комплекса длились почти год и проходили при участии специалистов ЛЗОС. Запуск телескопа в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года.

Как заявил гендиректор "Швабе" Вадим Калюгин , трёхметровое параболическое зеркало в объективе телескопа работает вместе со вторичным зеркалом и плоским диагональным. Это позволяет получить детализированные изображения космических объектов. Кроме того, форму большого главного зеркала можно менять при эксплуатации, чтобы уменьшить искажение от влияния атмосферы.

Также в схему телескопа встроен лунный лазерный дальномер. Измерение расстояния до Луны с точностью в несколько миллиметров важно при корректировке работы системы спутниковой навигации ГЛОНАСС, оно позволяет учитывать гравитационное воздействие небесных тел на спутники.