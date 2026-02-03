В Совфеде предупредили о планах зарубежных антироссийских центров

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ считает, что на период подготовки и проведения выборов в Госдуму зарубежные антироссийские центры запланируют наиболее масштабные и агрессивные акции с прицелом на предстоящие в 2030 году выборы президента РФ, говорится в ежегодном докладе комиссии.

"Приближение... выборов депутатов Государственной Думы и иных выборов в 2026 году потребует максимальной консолидации сил всех задействованных сторон для недопущения внешнего вмешательства. Комиссия имеет все основания полагать, что именно на период подготовки и проведения думской избирательной кампании зарубежные антироссийские центры запланируют наиболее масштабные и агрессивные акции", - говорится в докладе, текст которого размещен на сайте СФ.

Более того, анализ информационной активности в 2025 году показывает, что "уже сейчас закладываются основы для будущих информационных кампаний вокруг президентских выборов 2030 года – то есть противник действует с дальним прицелом, пытаясь стратегически ослабить Россию", отмечается в документе.

Законодатели подчеркивают, что Россия создала целостный каркас законодательных мер, напрямую направленных на защиту суверенитета.

Сенаторы считают, что предстоящий 2026 год станет очередным испытанием прочности суверенитета РФ и зрелости российских демократических институтов.