В Совфеде предупредили о планах зарубежных антироссийских центров - РИА Новости, 03.02.2026
23:25 03.02.2026
В Совфеде предупредили о планах зарубежных антироссийских центров
В Совфеде предупредили о планах зарубежных антироссийских центров
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ считает, что на период подготовки и проведения выборов в Госдуму зарубежные антироссийские центры запланируют... РИА Новости, 03.02.2026
политика
россия
совет федерации рф
госдума рф
россия
политика, россия, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В Совфеде предупредили о планах зарубежных антироссийских центров

Совфед: зарубежные антироссийские центры планируют вмешательство в выборы в ГД

Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ считает, что на период подготовки и проведения выборов в Госдуму зарубежные антироссийские центры запланируют наиболее масштабные и агрессивные акции с прицелом на предстоящие в 2030 году выборы президента РФ, говорится в ежегодном докладе комиссии.
"Приближение... выборов депутатов Государственной Думы и иных выборов в 2026 году потребует максимальной консолидации сил всех задействованных сторон для недопущения внешнего вмешательства. Комиссия имеет все основания полагать, что именно на период подготовки и проведения думской избирательной кампании зарубежные антироссийские центры запланируют наиболее масштабные и агрессивные акции", - говорится в докладе, текст которого размещен на сайте СФ.
Более того, анализ информационной активности в 2025 году показывает, что "уже сейчас закладываются основы для будущих информационных кампаний вокруг президентских выборов 2030 года – то есть противник действует с дальним прицелом, пытаясь стратегически ослабить Россию", отмечается в документе.
Законодатели подчеркивают, что Россия создала целостный каркас законодательных мер, напрямую направленных на защиту суверенитета.
Сенаторы считают, что предстоящий 2026 год станет очередным испытанием прочности суверенитета РФ и зрелости российских демократических институтов.
Комиссия уверена, что при условии реализации всех намеченных мер, координации усилий органов власти и широкой поддержки гражданского общества, "попытки внешних сил повлиять на внутриполитические процессы будут выявлены и нейтрализованы своевременно, а электоральный суверенитет Российской Федерации останется надёжно защищён", подчеркивается в докладе.
Флаг на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
В Госдуме раскрыли, как Запад рассчитывает использовать выборы в России
26 августа 2025, 12:28
 
ПолитикаРоссияСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
