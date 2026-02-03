Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала Россию одним из мировых лидеров по борьбе с онкологией - РИА Новости, 03.02.2026
14:01 03.02.2026
Матвиенко назвала Россию одним из мировых лидеров по борьбе с онкологией
Матвиенко назвала Россию одним из мировых лидеров по борьбе с онкологией - РИА Новости, 03.02.2026
Матвиенко назвала Россию одним из мировых лидеров по борьбе с онкологией
Россия является одним из мировых лидеров по борьбе с онкологическими заболеваниями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.02.2026
россия, валентина матвиенко, алексей синицын, совет федерации рф
Россия, Валентина Матвиенко, Алексей Синицын, Совет Федерации РФ
Матвиенко назвала Россию одним из мировых лидеров по борьбе с онкологией

Матвиенко назвала РФ одним из лидеров по борьбе с онкологическими заболеваниями

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по борьбе с онкологическими заболеваниями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Российская Федерация заслуженно является одним из признанных мировых лидеров по организации противораковой борьбы", - говорится в обращении Матвиенко к участникам гражданского диалога на тему "Формирование онконастороженности и противостояние онкологической угрозе в Российской Федерации", обращение зачитал сенатор Алексей Синицын.
Матвиенко также добавила, что совершенствование системы оказания медицинской помощи по профилю онкологии позволяет не просто спасать жизни сограждан, но и сохранять ее качество.
"Научно доказано, что своевременная диагностика и раннее выявление злокачественных новообразований являются ключом к успешному лечению и эффективной реабилитации прошедших лечение пациентов", - констатировала председатель Совета Федерации.
Россия Валентина Матвиенко Алексей Синицын Совет Федерации РФ
 
 
