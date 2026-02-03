Матвиенко назвала Россию одним из мировых лидеров по борьбе с онкологией

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по борьбе с онкологическими заболеваниями, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко также добавила, что совершенствование системы оказания медицинской помощи по профилю онкологии позволяет не просто спасать жизни сограждан, но и сохранять ее качество.