Потребление сахара в России в разы превышает нормы, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россияне потребляют сахара в разы больше положенных норм, именно поэтому во многом было принято решение ввести акциз на сахаросодержащие напитки, сообщила первый заместитель Министра сельского хозяйства России Елена Фастова.