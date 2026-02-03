Рейтинг@Mail.ru
Потребление сахара в России в разы превышает нормы, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 03.02.2026
13:32 03.02.2026 (обновлено: 17:41 03.02.2026)
Потребление сахара в России в разы превышает нормы, заявили в Минсельхозе
Потребление сахара в России в разы превышает нормы, заявили в Минсельхозе - РИА Новости, 03.02.2026
Потребление сахара в России в разы превышает нормы, заявили в Минсельхозе
Россияне потребляют сахара в разы больше положенных норм, именно поэтому во многом было принято решение ввести акциз на сахаросодержащие напитки, сообщила... РИА Новости, 03.02.2026
россия, михаил мурашко, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Михаил Мурашко, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Потребление сахара в России в разы превышает нормы, заявили в Минсельхозе

Минсельхоз объяснил введение акциза на сахаросодержащие напитки

Бутылки с соком в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россияне потребляют сахара в разы больше положенных норм, именно поэтому во многом было принято решение ввести акциз на сахаросодержащие напитки, сообщила первый заместитель Министра сельского хозяйства России Елена Фастова.
"Что касается потребления сахара - здесь мы тоже вместе с Минздравом активно работаем. На сегодня потребление сахара в России в разы превышает положенные нормы, поэтому мы ввели акциз на сахаросодержащие напитки, который позволил нам в прошлом году снизить объем производства на 5%", - сказала она на пленарной сессии конгресса "СМАРТздрав" в Национальном центре "Россия".
В октябре прошлого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россияне потребляют сахар в четыре раза больше рекомендованных медиками норм, а соли - практически в 2,5 раза выше.
Акциз на сладкие напитки в России введен в 2023 году, сейчас он составляет 11 рублей за литр.
Сахар - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Мурашко оценил потребление россиянами сахара и соли
23 октября 2025, 12:05
 
РоссияМихаил МурашкоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
